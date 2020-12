Les partisans du président Donald Trump l’exhortent à opposer son veto au projet de loi de secours Covid-19 tant attendu, contestant son lien avec l’aide étrangère, le montant des paiements en personne et certaines dispositions non liées à la pandémie.

Après que la Chambre et le Sénat ont scellé l’accord sur un plan de 900 milliards de dollars lundi soir, certains conservateurs américains se sont rendus sur Twitter, soulignant les détails juridiques qu’ils jugeaient discutables.

Le fait que le projet de loi de relance soit lié à des milliards de dollars de dépenses étrangères et militaires, tous deux faisant partie de la Consolidated Appropriations Act, a provoqué une grande indignation. Les commentateurs en ligne ont été consternés par le fait que le gouvernement américain soit prêt à dépenser des centaines de millions de dollars pour l’aide étrangère, tandis que les chèques en personne pour de nombreux Américains en difficulté ne représenteraient que 600 dollars par personne. Par exemple, 1,3 milliard de dollars iraient à l’Égypte, 700 millions de dollars au Soudan et 500 millions de dollars à Israël.

@realDonaldTrump vous DEVEZ opposer votre veto à cette farce, alias COVID Relief Bill !!! Ce n’est pas un programme de relance. Ceci est un projet de loi de porc FORIEGN MASSIVE. Et vraiment? … 1 800 $ aux illégaux et 600 $ aux citoyens qui paient des impôts ??? Des milliards de nations étrangères? Je ne pense pas. – Mike Detmer – Patriote du Michigan (@DetmerMike) 22 décembre 2020

«Chaque gauche et droite américaine devrait demander un veto à cet ‘accord’ de relance – qui fournit plus de financement aux gouvernements étrangers et aux centres artistiques américains qu’au peuple américain,» a tweeté la commentatrice conservatrice Candace Owens.

Chaque gauche et droite américaine devrait appeler à un #VETO de cet «accord» de relance – qui fournit PLUS de financement aux gouvernements étrangers et aux centres artistiques américains qu’au peuple américain. RETWEET afin que TOUS les Américains voient à quel point l’emballage «de secours» du Covid-19 est corrompu. pic.twitter.com/N08YB51vsx – Candace Owens (@RealCandaceO) 22 décembre 2020

Il ne devrait y avoir aucune aide étrangère accordée à aucun pays, jamais, mais surtout pas dans un projet de loi de secours COVID censé aider les Américains. – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 21 décembre 2020

Cher président Trump,

Je préférerais ne pas recevoir un pitoyable chèque de 600 $ de mes propres impôts, si cela signifie que les démocrates et les RINO en profiteront le plus avec le porc qu’ils ont fourré pour eux-mêmes. Veto, et luttez pour que notre liberté soit ouverte à la place.@realDonaldTrump – Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) 22 décembre 2020

Certains autres ont été déconcertés par plusieurs dispositions du projet de loi de redressement qui semblent moins discutées dans les médias que les chèques en personne.

Par exemple, dans une victoire majeure pour l’industrie du divertissement, le projet de loi de relance ferait de la diffusion multimédia illégale un crime passible de 10 ans de prison.

Entre autres parties curieuses, le plan de secours supposé comprend également une extension d’un crédit d’impôt pour les propriétaires de chevaux de course ainsi qu’une position officielle des États-Unis sur la réincarnation du Dalaï Lama, destinée à condamner le traitement des bouddhistes tibétains par la Chine.

Certains utilisateurs de Twitter pensaient que Trump devrait au moins opposer son veto à des éléments spécifiques du projet de loi pour « Coupez tout l’argent pour des choses sans rapport avec Covid-19. »

@realDonaldTrump

VETO CE POS !! 😡😡🤬

Interdire la liberté d’expression en empêchant le streaming en ligne?

Que diable monsieur ??? – Glay Jedi Knight (@ KetronHigh72) 22 décembre 2020

@realDonaldTrump 1 veto le stimulus et couper tout l’argent pour des choses non liées au covid comme l’argent pour le soudan, le pakistan et d’autres ridicules comme la réincarnation de dahli llama. Nous, les gens, pouvons utiliser cet argent plus que les millionnaires. Tout comme le dernier projet de loi de secours – Brandon E (@ brandon3577) 22 décembre 2020

Je me demande combien de sénateurs / représentants possèdent un cheval de course ou un de leurs amis qui en possède? C’est pourquoi nous avons besoin du veto sur l’élément de campagne. – Miniskunk (@miniskunkz) 21 décembre 2020

@POTUS Veuillez opposer votre veto à ce projet de loi de relance … 600,00 $ est une insulte au peuple américain qui donne des milliards à la Birmanie, au Soudan et à l’Asie. Également des allégements fiscaux pour les chevaux de course et 4 milliards pour MTA à New York … Non merci. – Ellenmarie Babin (@MissIrishOwl) 21 décembre 2020

Le président en exercice n’a encore commenté aucun des articles du projet de loi ou de la loi de crédits consolidée. Auparavant, cependant, Trump avait plaidé pour un paiement en personne plus de deux fois plus important, mais certains de ses employés en ont écarté l’idée, selon les sources du Washington Post.

Trump devrait signer le projet de loi approuvé par le Congrès plus tard cette semaine.

