Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Les petits satellites pourraient contribuer à donner accès à Internet à davantage de citoyens du monde. C’est super. Tu sais ce qui n’est pas cool? Des mecs riches se disputent les jouets spatiaux qui sont les meilleurs Permettez-moi de vous parler du craché par satellite entre Elon Musk et Jeff Bezos, de la technologie sur laquelle ils travaillent et des risques de trop s’appuyer sur la technologie pour résoudre des problèmes complexes. Voilà: la société de fusée SpaceX de Musk, Amazon et d’autres sociétés riches travaillent sur des réseaux de satellites relativement petits qui faisceau l’accès Internet au sol. Ces réseaux orbitent à des niveaux inférieurs à ceux des satellites conventionnels et sont moins chers à fabriquer et à lancer. Les partisans disent que ces réseaux peuvent étendre le service Internet, en particulier dans les régions éloignées, aux navires en mer et dans d’autres endroits difficiles d’accès. Des petits satellites similaires sont utilisés pour d’autres projets comme la surveillance des incendies de forêt. Il y a des inconvénients, mais nous devrions être enthousiasmés par les possibilités.

Tiff de cette semaine a commencé parce que SpaceX veut la permission du gouvernement américain de déplacer certains de ses satellites vers des orbites plus basses. Amazon a déclaré que cela interférerait avec ses satellites. Musc mis en colère. Amazone m’a dit que SpaceX essayait «d’étouffer la concurrence dans le berceau». (Remarque: le principal détaillant en ligne américain ne devrait probablement pas accuser les autres d’étouffer la concurrence.) Habituellement, j’aime regarder les riches se chamailler. Les Kardashians! Mais cette fois… euh. Je comprends pourquoi SpaceX et Amazon veulent convaincre une agence américaine. Mais j’espère que le discours des ordures ne les détournera pas des questions importantes: cette technologie satellitaire est-elle la meilleure approche pour aider à mettre en ligne des milliards de personnes supplémentaires? Ou s’agit-il d’un autre effort potentiellement mal orienté pour lancer une technologie compliquée sur un problème humain complexe? Plus simplement: est-ce une bonne idée? Nous devrions être enthousiasmés par une technologie ambitieuse mais pas aveuglés par elle. Par rapport à des milliers de satellites, les meilleurs canaux Internet existants peuvent transporter beaucoup plus de trafic Web. L’Internet par satellite nécessite encore généralement un équipement spécialisé sur le terrain, ce qui n’est pas facile à construire ou à payer. Ces projets Internet émergents pourraient être un complément très utile plutôt qu’un substitut à une infrastructure Internet établie. C’est une réalité. L’autre réalité est que si vous voulez que la technologie change la vie de milliards de personnes, vous devez également penser à… quel est ce mot? Ah oui: les gens. Même dans un pays riche comme les États-Unis, les gens ne manquent pas d’accès à Internet uniquement parce que la technologie n’est pas à la hauteur. Il existe également des politiques gouvernementales malavisées, des inégalités structurelles, la nécessité pour beaucoup de dépenser de l’argent pour des biens essentiels plus immédiats et plus encore.

Cela signifie que mettre davantage de personnes en ligne aux États-Unis – sans parler du reste du monde – ne peut se faire uniquement par la technologie. Nous devons également réfléchir de manière holistique aux obstacles à l’accès à Internet entre les individus et la société. Regardez, les milliardaires peuvent se tirer dessus, obsédés par les protocoles de fusée, et pensez aux politiques gouvernementales et aux motivations humaines. Mais même les milliardaires doivent donner la priorité. S’ils et le reste d’entre nous se fixent à gagner une «course à l’espace», ils risquent de ne pas donner la priorité aux gens. (Ou ils peuvent être motivés par gagner de l’argent plutôt que par mettre le monde en ligne. Ils peuvent faire les deux, je pense.) Le satellite va-et-vient m’a fait réfléchir sur cette interview avec Tracy Chou, qui a développé un logiciel pour aider à filtrer les publications en ligne harcelantes. Elle a dit que certaines entreprises veulent croire qu’une technologie plus intelligente peut tout résoudre. Ça ne peut pas. Je suis sûr que Bezos, Musk et toutes les autres personnes impliquées dans des projets Internet par satellite le savent. Ils doivent juste agir comme ça. La chevauchée sauvage de Robinhood Tout le monde du représentant Alexandrie Ocasio-Cortez à la personnalité de droite Ben Shapiro a déclaré jeudi l’application de négociation d’actions Robinhood un méchant. Robinhood aime à dire que cela permet à quiconque d’entrer sur des marchés financiers cloîtrés. Ses détracteurs ont déclaré que la société avait gâché les marchés libres pour écraser le petit gars. Mais le récit de cette semaine était peut-être plus simple: une entreprise maladroite était mauvaise en argent. Qu’est-il arrivé: Des hordes inspirées par un groupe Reddit ont contribué à faire grimper les cours des actions de GameStop et d’autres sociétés. Robinhood et quelques autres courtiers boursiers cette semaine ont ensuite limité les transactions des clients dans les actions tournoyantes. Les gens se sont mis en colère et ont dit que Robinhood essayait de protéger les investisseurs riches de perdre au profit des commerçants en ligne minnow.

Mais peut-être que Robinhood n’avait pas d’argent? Les courtiers comme Robinhood sont légalement tenus d’avoir suffisamment de liquidités pour payer les clients, couvrir les pertes et avoir un coussin en cas de problème. Cette semaine a semblé mettre à rude épreuve la capacité de Robinhood à faire cela, et mes collègues ont rapporté que la plateforme de trading devait lever 1 milliard de dollars en espèces d’urgence. Quelle est la leçon ici? Mon collègue Andrew Ross Sorkin a demandé une question importante: y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec Robinhood qui ne dispose pas de suffisamment de liquidités sans financement d’urgence ou sans couper les clients? Mes collègues DealBook ont ​​demandé: Le modèle commercial de Robinhood est-il cassé? Aussi, peut-être que tout le monde devrait moins tweeter et poser plus de questions aux régulateurs financiers. Faites attention à la façon dont Robinhood gagne de l’argent: C’est un bon moment pour relire l’article de mon collègue Nathaniel Popper sur les personnes touchées par les transactions boursières rapides et comment Robinhood entraîne les jeunes Américains dans des transactions financières risquées. Et ces applications de négociation d’actions sans frais peuvent être moins démocratiques que vous ne le pensez. Robinhood et ses concurrents être payé par les entreprises de Wall Street qui font les transactions boursières réelles, et essayez de tirer quelques centimes des transactions sur ce que les clients de Robinhood paient. Il s’agit d’une pratique industrielle de longue date et pas intrinsèquement mauvaise. Mais être payé par les géants de Wall Street ne correspond pas à l’image de Robinhood de donner aux masses les moyens de battre les riches. Avant de partir… Le Twitter mob pour un agenda d’entreprise: Mon collègue Adam Satariano examine comment une entreprise a exploité les techniques de manipulation des médias sociaux généralement utilisées par les gouvernements autoritaires pour promouvoir ses objectifs politiques.

Le mystère du paragraphe supprimé de Google: Un groupe de défense des droits humains a critiqué Google pour avoir ouvert des centres informatiques en Arabie saoudite. La société a ensuite modifié un article de blog sur son projet saoudien. Protocole a expliqué ce qui s’est passé.

Le temps chaud, un maire favorable au Bitcoin et (purement par hasard) réduction des impôts: Veuillez apprécier ma collègue Nellie Bowles qui écrit sur les clubs de kite-surf et d’autres changements culturels en tant que titans de la technologie décamp à Miami. Une entreprise de déménagement l’appelle «Mass Techxodus». Câlins à ça Un magnifique harfang des neiges a été aperçu cette semaine dans Central Park à New York pour la première fois en plus d’un siècle. Regarde ce hibou regarder des corbeaux! (Hélas, la chouette semble avoir quitté le parc.)