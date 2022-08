Des milliardaires financent une chasse au trésor massive au Groenland alors que la glace disparaît

Certains des hommes les plus riches du monde financent une chasse au trésor massive, avec des hélicoptères et des émetteurs, sur la côte ouest du Groenland.

La crise climatique fait fondre le Groenland à un rythme sans précédent, ce qui, ironie du sort, crée une opportunité pour les investisseurs et les sociétés minières à la recherche d’un trésor de minéraux critiques capables de propulser la transition énergétique verte.

Un groupe de milliardaires, dont Jeff Bezos, Michael Bloomberg et Bill Gates, entre autres, parie que sous la surface des collines et des vallées de l’île Disko et de la péninsule de Nuussuaq au Groenland, il y a suffisamment de minéraux essentiels pour alimenter des centaines de millions de véhicules électriques.

“Nous recherchons un gisement qui sera le premier ou le deuxième gisement de nickel et de cobalt le plus important au monde”, a déclaré Kurt House, PDG de Kobold Metals, à CNN.

La disparition des glaces de l’Arctique – sur terre et dans l’océan – met en évidence une dichotomie unique : le Groenland est le point zéro pour les impacts du changement climatique, mais il pourrait également devenir le point zéro pour l’approvisionnement en métaux nécessaires pour alimenter la solution à la crise.

Le club des milliardaires soutient financièrement Kobold Metals, une société d’exploration minière et une startup basée en Californie, ont déclaré les représentants de la société à CNN. Bezos, Bloomberg et Gates n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNN sur cette histoire. Kobold s’est associé à Bluejay Mining pour trouver les métaux rares et précieux au Groenland nécessaires à la construction de véhicules électriques et de batteries massives pour stocker l’énergie renouvelable.

Trente géologues, géophysiciens, cuisiniers, pilotes et mécaniciens campent sur le site où Kobold et Blujay recherchent le trésor enfoui. CNN est le premier média à diffuser une vidéo de l’activité qui s’y déroule.

Les équipes prélèvent des échantillons de sol, pilotent des drones et des hélicoptères avec des émetteurs pour mesurer le champ électromagnétique du sous-sol et cartographier les couches de roche en dessous. Ils utilisent l’intelligence artificielle pour analyser les données afin de déterminer exactement où forer dès l’été prochain.

“Il est préoccupant d’être témoin des conséquences et des impacts des changements climatiques au Groenland”, a déclaré le PDG de Bluejay Mining, Bo Møller Stensgaard, à CNN. “Mais, d’une manière générale, les changements climatiques ont rendu l’exploration et l’exploitation minière au Groenland plus faciles et plus accessibles.”

Stensgaard a déclaré que, comme le changement climatique allonge les périodes sans glace dans la mer, les équipes sont en mesure d’expédier plus facilement de l’équipement lourd et d’expédier des métaux vers le marché mondial.

La fonte des glaces terrestres expose des terres qui ont été enfouies sous la glace pendant des siècles, voire des millénaires, mais qui pourraient maintenant devenir un site potentiel pour l’exploration minière.

“Alors que ces tendances se poursuivront dans le futur, il ne fait aucun doute que davantage de terres deviendront accessibles et certaines de ces terres pourraient avoir un potentiel de développement minier”, a déclaré Mike Sfraga, président de la United States Arctic Research Commission, à CNN.

Le Groenland pourrait être un point chaud pour le charbon, le cuivre, l’or, les éléments de terres rares et le zinc, selon le Service géologique du Danemark et du Groenland. Le gouvernement du Groenland, selon l’agence, a effectué plusieurs “évaluations des ressources dans l’ensemble des terres libres de glace” et le gouvernement “reconnaît le potentiel du pays à diversifier l’économie nationale grâce à l’extraction minière”.

Sfraga a déclaré que la position pro-minière n’est pas sans tenir compte de l’environnement, qui est au cœur de la culture et des moyens de subsistance du Groenland.

“Le gouvernement du Groenland soutient le développement responsable, durable et économiquement viable de ses ressources naturelles, y compris l’extraction d’un large éventail de minéraux”, a déclaré Sfraga.

Stensgaard a noté que ces minéraux critiques « fourniront une partie de la solution pour relever ces défis » que présente la crise climatique.

En attendant, la disparition des glaces du Groenland – qui fait monter le niveau de la mer – est une grande préoccupation pour les scientifiques qui étudient l’Arctique.

“La grande préoccupation pour la banquise arctique est qu’elle a disparu au cours des dernières décennies et qu’elle devrait potentiellement disparaître dans 20 à 30 ans”, a déclaré à CNN Nathan Kurtz, un scientifique de la NASA qui étudie la banquise. “À l’automne, ce qui était autrefois la couverture de glace de l’Arctique toute l’année ne sera plus qu’une couverture de glace saisonnière.”