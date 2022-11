Des milliardaires comme Sam Bankman-Fried et Mark Zuckerberg ne doivent pas être pris au mot

Dans 1984 — le livre, pas l’année – le moyen par lequel le régime totalitaire maléfique “Big Brother” conserve son pouvoir passe par quelque chose appelé “double pensée”. C’est la pratique d’avoir des croyances contradictoires en tandem : « la guerre c’est la paix », « la liberté c’est l’esclavage », « l’ignorance c’est la force », « 2 + 2 = 5 », pour reprendre les exemples du livre. Cela a fonctionné parce que lorsque nos esprits – notre sens de la logique, notre moralité – sont compromis, ils sont plus faciles à contrôler.

Compte tenu des événements des derniers mois, vous pouvez également interpréter la double pensée comme signifiant des choses comme “le métaverse est l’avenir”, “les gens paieront des millions de dollars pour de l’art merdique” ou “ce crypto milliardaire a définitivement mes meilleurs intérêts à l’esprit .” C’est une référence banale, mais c’est en quelque sorte la seule qui a du sens. D’une manière ou d’une autre, quelque part en cours de route, le public américain a été dupé en lui faisant croire que ces choses pouvaient être vraies bien qu’elles ne le soient pas.

Le 11 novembre, le PDG de 30 ans de l’échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, a démissionné après que son entreprise a déposé son bilan. Avant son implosion, Bankman-Fried (familièrement appelé SBF) était considéré comme un garçon génie dans le monde de la cryptographie, non seulement en raison de son statut de milliardaire, mais parce qu’il était largement considéré comme «l’un des bons», quelqu’un qui a plaidé pour une réglementation gouvernementale accrue de la cryptographie et était un chef de file dans le domaine de l’altruisme efficace. L’altruisme efficace (EA) fait partie d’un mouvement philosophique, d’une sous-culture, mais vise en général à créer des moyens fondés sur des preuves de faire le plus de bien possible pour le plus grand nombre. (Divulgation: En août, la fondation familiale philanthropique de Bankman-Fried, Building a Stronger Future, a accordé à Future Perfect de Vox une subvention pour un projet de reportage 2023. Ce projet est maintenant en pause.)

Au lieu de cela, Bankman-Fried a fait le contraire : il a piégé les économies de plus d’un million de personnes et a peut-être commis une fraude. Dans une conversation avec Kelsey Piper de Vox, il a essentiellement admis que le personnage bienfaiteur n’était qu’un acte (“putain de régulateurs”, a-t-il écrit, et a déclaré qu’il “devait être” doué pour parler d’éthique à cause de “ce jeu stupide”. nous avons réveillé les occidentaux jouer où nous disons tous les bons shibboleths et donc tout le monde nous aime »).

En termes d’actes répréhensibles d’entreprise, la catastrophe de SBF est sans doute à égalité avec Enron et Bernie Madoff. Voici un mec qui s’est présenté comme un milliardaire bienveillant et a convaincu les autres d’investir leur argent avec lui simplement parce qu’il valait 26 milliards de dollars (à son apogée). Il s’est associé à des célébrités comme Tom Brady et Larry David pour faire de la crypto – un investissement extrêmement risqué qui repose sur une technologie fragile – la seule voie à suivre. Brady et David, parmi plusieurs autres personnes célèbres, sont maintenant accusés dans un recours collectif d’avoir fraudé des investisseurs au milieu de l’effondrement de FTX.

Mais il y a eu d’autres exemples de double pensée technologique dans l’histoire récente. Au cours de l’année écoulée, Mark Zuckerberg a tant milité pour l’intégration du « métavers » qu’il a changé le nom de l’une des entreprises les plus puissantes au monde pour refléter ses ambitions. Son métaverse, cependant, appelé Horizon, finirait par ressembler à une version moins amusante des Sims, un jeu sorti en 2000 (mais même les Sims avaient des jambes). La stratégie n’a pas, au moment de la publication, porté ses fruits. L’entreprise a perdu 800 milliards de dollars.

Ce qui est ironique, cependant, c’est que n’importe qui avec des globes oculaires et un cerveau aurait pu simplement dire à Zuckerberg qu’Horizon est terrible. Non seulement c’est moche et fonctionnellement inutile, mais c’est aussi cher (les casques VR coûtent au minimum des centaines de dollars). Les gens lui ont certainement dit que – depuis son déploiement, la plate-forme a été largement moquée dans les médias et en ligne – c’est juste que Zuckerberg n’a pas écouté.

Il y a ce truc dans la tech où les entrepreneurs se disent que leur boulot c’est d’innover. Ce sont les constructeurs, disent-ils, qui tracent la voie à suivre pour la prochaine génération de rubis qui les suivra, des années plus tard, dans le futur. Mais souvent, ce qu’ils font, c’est suivre là où se trouve l’argent, là où les investisseurs en capital-risque divins décident d’ouvrir le robinet. Ils croient qu’ils peuvent prédire ce qui s’en vient simplement parce que « c’est là que se trouve l’argent » et finissent par être surpris lorsque l’argent se retrouve dans quelque chose de totalement inutile.

L’argument le plus convaincant que j’aie jamais entendu à propos du Web3 est que “Eh bien, c’est sur quoi travaillent tous les gens intelligents”. En février, j’ai assisté à une rencontre pour les femmes crypto-curieuses dans un bar d’hôtel cher et branché où tout le monde était très cool et gentil. La partie qui m’a le plus marqué, c’est quand l’organisateur a dit dans le micro : « Que ça nous plaise ou non, ça se passe. Le pitch était que parce que tous ces frères de la finance devenaient riches sur la crypto et les NFT, alors nous pourrions peut-être les rattraper.

Ce qui n’a pas été dit, mais ce que j’ai entendu, et ce que j’ai toujours entendu quand quelqu’un m’explique Web3, c’est : « Oui, nous savons que tout cela semble stupide. Nous savons que la plupart des œuvres d’art NFT sont nulles et l’idée que quelqu’un paie des centaines de milliers de dollars pour cela n’a même pas un peu de sens. Nous savons que tout ce système est fondamentalement un schéma pyramidal et qu’il est mauvais pour l’environnement et que personne n’a jamais vraiment trouvé de bon cas d’utilisation pour cela. Mais c’est là que se trouve l’argent.

Je ne pense pas que quiconque ayant investi dans la cryptographie soit un idiot ; en fait, je croyais le contraire. Après avoir assisté à la rencontre, j’étais convaincu que suffisamment de personnes accepteraient ce type de marketing par peur et FOMO que dans quelques mois, je paierais mon café à Ethereum. Bien sûr, je ne comprenais pas vraiment ce qui était si utile à propos de la crypto ou des DAO ou autre, mais ces femmes semblaient intelligentes et normales et les gens étaient faire beaucoup d’argent.

Le problème est que l’ingénierie est assez mauvaise pour enseigner le fait que le marketing ne signifie pas seulement des publicités télévisées et de jolis emballages. Les NFT n’étaient pas commercialisés en fonction de leur apparence (ce qui était : pas du tout). Ils étaient commercialisés par des mecs riches, ou supposés riches, qui se positionnaient comme les seuls assez intelligents pour savoir où allait le monde. “Vous pensez que c’est juste un jpeg ? semblaient-ils demander. “Plaisir d’être pauvre.”

Mais n’importe quelle femme avec un compte Facebook aurait pu les informer que c’est précisément la stratégie utilisée par les sociétés de marketing à plusieurs niveaux qui vendent des shakes protéinés et des leggings. Chaque stratagème pour devenir riche rapidement est un exercice de double pensée : « Cela n’a peut-être aucun sens de la manière dont vous êtes habitué, mais regardez ma nouvelle voiture ! Vous pourriez en avoir un aussi !

Est-ce que quelqu’un pensait vraiment qu’un milliardaire pouvait être bienveillant ? Quelqu’un pensait-il qu’Horizon était l’avenir ? Les gens pensaient-ils que la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk allait se dérouler de manière normale ? Probablement. Nous nous mentons tout le temps. Dans un monde où les collèges d’arts libéraux et les études humanitaires sont de plus en plus diabolisés comme des « usines de réveil », ce sont les technologues qui passent pour les rationnels. Ceux qui les critiquent finissent par paraître naïfs, ou ignorants, ou effrayés par le progrès, à tel point que parfois, nous finissons par y croire nous-mêmes au lieu d’en croire nos propres yeux.

Cette chronique a été publiée pour la première fois dans la newsletter The Goods. Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain et recevoir des exclusivités dans la newsletter.