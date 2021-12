Des mille-pattes de la taille d’une voiture existaient 100 millions d’années avant les dinosaures, révèle Fluke Fossil

Les progrès dans le domaine de la paléontologie jettent un nouvel éclairage sur l’histoire de la vie sur Terre de temps en temps avec de nouvelles découvertes et preuves à venir. Une découverte récente qui a secoué l’étude des mille-pattes est un fossile qui vient de révéler le plus grand mille-pattes jamais vivant. Des scientifiques de l’Université de Cambridge ont déclaré que cette espèce nouvellement découverte, qui était aussi grosse que des voitures, a parcouru la Terre 100 millions d’années avant que les dinosaures n’apparaissent. Ils habitaient ce qui est maintenant le nord de l’Angleterre, ont déclaré les scientifiques. La recherche publiée dans le Journal of the Geological Society indique en outre qu’à l’époque, la Grande-Bretagne se trouvait plus près de l’équateur et, par conséquent, le Northumberland, où le fossile a été trouvé, aurait eu un climat plus tropical.

Appelé Arthropleura, ce mille-pattes peut être qualifié de plus grand animal invertébré de tous les temps après l’ancien scorpion marin. La découverte du fossile a été faite en janvier 2018 dans un énorme bloc de grès qui est tombé d’une falaise sur la plage de Howick Bay dans le Northumberland.

L’auteur principal de l’article, le Dr Neil Davies du Département des sciences de la Terre de Cambridge, a déclaré à The Independent que la découverte était due au hasard car le rocher s’était ouvert de telle manière après la chute que le fossile a été laissé exposé et repéré par un ancien doctorant.

Selon l’équipe de recherche, les invertébrés comme Arthropleura et les anciens amphibiens dépendaient de la végétation dispersée autour d’une série de rivières et de ruisseaux pour survivre. Le spécimen découvert a été trouvé dans un canal de rivière fossilisé et faisait probablement partie de l’exosquelette de l’Arthropleura qui, rempli de sable, a été préservé pendant des millions d’années. Afin d’être étudié en détail, le fossile a été apporté à Cambridge. « C’était une découverte incroyablement excitante, mais le fossile est si gros qu’il nous a fallu quatre d’entre nous pour le porter jusqu’à la falaise », a déclaré le Dr Davies. Les recherches ont révélé que l’Arthropleura existait très probablement dans des endroits proches de l’équateur. L’équipe a déclaré qu’il y avait encore beaucoup à apprendre sur l’Arthropleura.

Le fossile sera exposé au public au musée Sedgwick de Cambridge au cours du nouvel an.

