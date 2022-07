Les militants végétaliens de WOKE complotent pour fermer les fermes laitières et les usines, plongeant la Grande-Bretagne dans une pénurie de lait.

Les éco-guerriers d’Animal Rebellion veulent promouvoir l’alimentation végétale et éradiquer l’élevage.

Des militants végétaliens réveillés complotent pour fermer des fermes laitières et plonger la Grande-Bretagne dans une pénurie de lait Crédit : Fonctionnalités Rex

Ils ont averti que 500 militants bloqueraient les centres de distribution et rempliraient les chariots des supermarchés de lait pour empêcher les clients de l’acheter.

Le gouvernement est actuellement en pourparlers de crise avec les agriculteurs.

Daniel Kidby, co-fondateur d’Animal Rebellion, a déclaré: “Nous allons perturber l’approvisionnement en produits laitiers à travers le Royaume-Uni avec 500 jours après jours coupant l’approvisionnement en lait des supermarchés et provoquant une perturbation de haut niveau inignorable qui sera ressentie par des dizaines de millions de personnes. de personnes à travers le Royaume-Uni.

« Pendant une période d’une à deux semaines, il n’y aura pas de lait dans les rayons des supermarchés. Cela n’a jamais été fait auparavant au Royaume-Uni ou dans le monde, à notre connaissance.

Les éco-guerriers disent que la manifestation commencera en septembre.

Le groupe affirme qu’une combinaison d’une société basée sur les plantes et d’un réensemencement de masse est la meilleure solution à la crise climatique.

Le Conseil de développement de l’agriculture et de l’horticulture rencontre actuellement des usines laitières et des agriculteurs britanniques.

Un porte-parole de l’AHDB a déclaré: “Cette menace a le potentiel d’être une affaire sérieuse et des représentants de l’ensemble de l’industrie se sont réunis pour discuter de la question et réfléchissent à la manière de soutenir les agriculteurs et les transformateurs en cas de perturbation.”

En août de l’année dernière, 50 militants d’Animal Rebellion ont bloqué le centre de transformation et de distribution du lait d’Arla dans le Buckinghamshire, la plus grande usine laitière du Royaume-Uni.

Paul Savage, directeur agricole d’Arla UK, a déclaré que la sécurité de ses agriculteurs était la priorité absolue.

Il a déclaré: “Bien que nous n’ayons aucune indication pour le moment que les fermes soient directement ciblées par ces militants, nous continuons à surveiller tous les risques, pour être aussi préparés que possible.”

“Nous continuons également à partager sur nos canaux internes d’agriculteurs des orientations et des conseils pour nos agriculteurs sur la façon d’agir, de se préparer et de réagir, au cas où ils entreraient en contact avec des militants à la ferme.”

Les fermiers britanniques et leurs vaches produisent 60 millions de pintes de lait par jour.

Il y a environ 8 000 producteurs laitiers au Royaume-Uni, et 98 % des ménages britanniques ont des produits laitiers dans leur réfrigérateur.