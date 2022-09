Des militants végétaliens menacent l’approvisionnement en produits laitiers du Royaume-Uni

Les éco-guerriers d’Animal Rebellion prévoient de bloquer les dépôts laitiers britanniques pendant deux semaines

Le Royaume-Uni pourrait faire face à des pénuries de lait et à des hausses de prix alors que des militants végétaliens prévoient de perturber les lignes d’approvisionnement en bloquant les dépôts de produits laitiers pendant deux semaines, a averti mardi le principal fournisseur britannique de lait frais.

Animal Rebellion, une émanation du célèbre groupe éco-activiste Extinction Rebellion, a déclaré qu’il est “prêt à faire tout ce qu’il faut sans violence – et cela inclut la prison” pour forcer les fabricants de lait britanniques à passer à l’usine d’ici 2025.

“Ce septembre, nous allons perturber l’approvisionnement en produits laitiers à travers le Royaume-Uni avec 500 personnes jour après jour, coupant l’approvisionnement en lait des supermarchés et provoquant une perturbation de haut niveau non ignorable qui sera ressentie par des dizaines de millions de personnes à travers le Royaume-Uni”, lit une déclaration sur le site Web d’Animal Rebellion.

Mercredi, un groupe d’une cinquantaine de militants a déjà bloqué l’usine d’Arla Aylesbury, la plus grande usine laitière du Royaume-Uni, qui produit 1,1 milliard de litres de lait chaque année, fournissant quelque 10 % de l’approvisionnement en lait du pays.

Le directeur général d’Arla Foods UK, Ash Amirahmadi, a averti que “tout ce qui augmente le coût des affaires finira par augmenter les coûts pour les consommateurs”, car le prix moyen du lait a déjà grimpé de quelque 43 % au cours de l’année écoulée dans le contexte de la crise du coût de la vie.

Lire la suite L’inflation au Royaume-Uni explose depuis 40 ans

Il a ajouté qu’Arla Foods travaillait avec la police et le gouvernement pour s’assurer que ses chaînes d’approvisionnement ne sont pas perturbées, tandis que la députée conservatrice Alicia Kearns a insisté sur le fait que le « La milice végétalienne devrait faire face à toute la force de la loi.

En juillet, un groupe d’activistes d’Animal Rebellion a organisé une manifestation contre les produits laitiers dans le grand magasin Harrods à Londres en retirant le lait des étagères et en le versant partout sur le sol. Le groupe a finalement été expulsé de force du magasin.

Des séquences vidéo de la manifestation ont été partagées par le groupe sur les réseaux sociaux et ont rapidement attiré l’attention et l’indignation d’autres végétaliens, qui ont qualifié l’acte de “embarras” et préjudiciable à la cause végétalienne.