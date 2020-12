Un parlementaire tunisien s’approche de la foule avec sa voiture alors que des manifestants bloquent l’entrée du bâtiment du parlement de la capitale dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 8 décembre.

Les militants protestaient contre les propos tenus quelques jours plus tôt par Mohamed Affas, membre de la coalition populiste pour la dignité tunisienne, qui déclarait que «les mères célibataires sont soit des prostituées soit des victimes de viol» et qui ciblait les femmes et les personnes LGBTQ +.

Saif Ayadi affirme qu’il était l’un des manifestants qui a cogné sur le capot du véhicule du représentant du gouvernement pour tenter d’arrêter l’agression physique contre les manifestants.

L’homme de 23 ans a déclaré qu’il avait ensuite été détenu par la police pour avoir endommagé des biens et détenu pendant deux jours. Il attend toujours son procès.

Oussama Sghaier, membre du parlement tunisien, a montré sa voiture endommagée dans une vidéo en direct sur Facebook et assimilé les manifestants à des extrémistes de l’EI devant le ministère de l’Intérieur du pays. Ayadi est appréhendé par les autorités en arrière-plan.

« Cette agression morale et physique est commune de leur part », a déclaré Ayadi, qui est un travailleur social à Damj, un groupe de défense des droits des LGBT basé à Tunis. Pourtant, ces dernières années, a-t-il ajouté, cela s’est traduit dans les médias sociaux et en ligne.

Il affirme que pendant les manifestations d’octobre auxquelles des membres d’ONG ont participé cette année, les autorités ont utilisé la surveillance et les plates-formes numériques non seulement pour identifier et faire taire les manifestants, mais aussi pour leur faire honte publiquement ou trouver des preuves qu’ils critiquaient le gouvernement.

En plus du profil Facebook et du courrier électronique d’Ayadi ayant été temporairement désactivés le 5 octobre avant le début des manifestations, il allègue que les forces gouvernementales ont pris des photos de manifestants gays et transgenres et les ont publiées sur leurs plateformes officielles de médias sociaux avec des informations personnelles telles que leur nom complet et adresse du domicile.

« Ils exposeraient leur orientation sexuelle et leur expression de genre pour les diffamer et les exposer au danger », explique l’activiste.

Euronews a contacté l’Assemblée tunisienne des représentants du peuple pour s’enquérir de ces allégations, mais ils n’avaient pas répondu au moment de la publication.

Liberté d’expression?

La Tunisie est considérée comme l’un des rares pays, sinon le seul, à avoir procédé à des réformes significatives à la suite du printemps arabe, qui s’est déclenché il y a exactement dix ans en Tunisie le 17 décembre 2010.

Le pays a amélioré ses lois sur la liberté d’expression depuis lors, par exemple en ajoutant l’article 31 de la constitution tunisienne de 2014, qui permet aux gens de critiquer les entités et les politiques gouvernementales.

Mais, selon Al Bawsala, une ONG politiquement indépendante dont le but est de promouvoir la bonne gouvernance, la Tunisie n’a pas encore développé sa politique numérique.

«Il n’y a pas de lois en Tunisie qui incriminent les crimes électroniques», déclare Seif Ben Tili, chef de projet à l’organisation, ajoutant qu’il n’y a pas de lois sur la surveillance numérique.

Il dit qu’avant le printemps arabe, il ne pouvait pas utiliser YouTube sans VPN, donc même si beaucoup de choses ont changé, une réforme majeure est toujours nécessaire.

Alors que les lois d’expression restreinte de l’ère Ben Ali ne sont pas revenues, un Rapport d’Amnesty International Au cours des deux dernières années, les autorités ont fait preuve d’une «intolérance croissante envers ceux qui critiquent les agents publics ou les institutions» après avoir examiné les cas de 40 blogueurs, activistes en ligne et administrateurs de pages Facebook qui ont été ciblés par les autorités.

En octobre 2019, le ministère tunisien de l’Intérieur a publié un communiqué dans lequel il déclarait qu’il «intenterait une action en justice contre ceux qui offensent, remettent en question ou attribuent intentionnellement de fausses allégations à ses services».

Et cette année, le syndicat de la police du pays a publié un déclaration sur sa page Facebook officielle expliquant aux gens comment déposer des plaintes contre des personnes qui ont «insulté, provoqué ou agressé verbalement les forces de sécurité».

Cela a eu lieu après des manifestations début octobre en réponse au parlement tunisien proposant une législation qui renforcerait l’impunité des forces de sécurité et les protégerait de toute responsabilité pénale.

Activisme crypté

Certains groupes d’activistes disent avoir trouvé des espaces numériques sûrs et cachés pour se rassembler et s’organiser pour tenter d’échapper aux autorités.

Un membre du groupe Wrong Generation, un mouvement antifasciste tunisien qui croit que le gouvernement actuel est un État policier oligarchique, dit qu’ils utilisent des plates-formes de communication de jeu pour organiser, créer des contenus de protestation tels que des mèmes et se prévenir mutuellement de la surveillance gouvernementale. tentatives et méthodes.

Utilisant le nom d’utilisateur Zapata, un hommage au révolutionnaire mexicain du début du XXe siècle Emiliano Zapata, l’organisateur numérique affirme que sa communauté de près de 300 membres est en mesure d’héberger «en toute sécurité» des réunions publiques hebdomadaires.

Zapata cite que d’autres groupes utilisent également des réseaux de cryptage de bout en bout tels que Element pour avoir des conversations sécurisées.

«Jusqu’à présent, la surveillance des autorités est incapable de suivre notre utilisation des plates-formes cryptées», déclare le jeune utilisateur, qui dit qu’il continuera à s’organiser de cette manière jusqu’à ce que les libertés numériques s’améliorent en Tunisie.

_Molka Bouzouraa a contribué à ce rapport. _