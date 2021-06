Des militants travaillistes sabotent la campagne électorale partielle dans le but de renverser Keir Starmer

Des militants travaillistes de GAUCHE sabotent la campagne électorale partielle de leur parti dans le but de renverser le leader Sir Keir Starmer.

Ils sont sortis en force pour exhorter les électeurs à rester chez eux ou à soutenir un autre candidat.

Les députés craignent que Sir Keir ne soit condamné s’il ne peut pas défendre la majorité de 3 525 Crédit : Alamy

Avant le scrutin Batley et Spen de jeudi, les députés craignent que Sir Keir ne soit condamné s’il ne peut pas défendre la majorité de 3 525 dans le siège du Yorkshire que son parti détient depuis 1997.

Ses chances ont déjà été érodées par l’ancien agitateur travailliste George Galloway, qui représente son soi-disant Parti des travailleurs de Grande-Bretagne.

Il fait appel aux électeurs musulmans en faisant campagne sur le Moyen-Orient et la Palestine – et a tendu la main aux gauchistes en proclamant que s’ils veulent se débarrasser de Starmer, « je suis votre homme ».

L’ex-chef Jeremy Corbyn et son homme de main John McDonnell ont été absents des campagnes électorales, tout comme d’autres militants travaillistes chevronnés.

Une source de campagne du parti a déclaré : « Il y a eu un certain nombre de soi-disant militants travaillistes dans la circonscription qui ont fait campagne activement contre leur parti. Ils croient à tort que la défaite forcera une course à la direction et leur donnera la chance de reprendre le contrôle du parti.

« C’est absurde. La gauche dure a eu son temps aux commandes et regarde où elle nous a laissés. »

Sir Keir a subi deux humiliations lors d’élections partielles cette année en cédant le bastion Hartlepool et en perdant le dépôt à Chesham et Amersham.