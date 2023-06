Des militants travaillent pour déplacer une girafe coincée dans un petit enclos mexicain, exposée au soleil brûlant et à la grêle

Les militants demandent un parc à Ciudad Juarez pour déplacer une girafe de 3 ans nommée Benito vers un endroit plus hospitalier car l’animal souffre de conditions climatiques extrêmes et inconnues dans un petit enclos nu.

Alors que le parc mexicain a reconnu qu’il ne pouvait pas fournir plus d’arbres, les responsables qui souhaitent augmenter le nombre de visiteurs du parc avec l’ajout de Benito rejettent les critiques.

Le ranch sanctuaire du Texas Blue Hills, qui sauve des animaux et propose des visites privées contre des revenus, a proposé d’acheter ou d’adopter Benito.

Benito la girafe est arrivée le mois dernier dans la ville frontalière aride du nord du Mexique, Ciudad Juarez, et déjà le climat semble être un problème – et il n’a eu à faire face qu’à la chaleur torride de l’été.

La neige et les températures glaciales de l’hiver sont encore à venir, et les militants pour les animaux se mobilisent et lancent une campagne sous le hashtag « Save Benito » cherchant à faire déplacer l’animal dans un endroit plus hospitalier.

Récemment, la girafe mâle de 3 ans a pu être vue accroupie avec seulement sa tête sous un petit auvent circulaire pour l’ombre. La structure n’a pas fait grand-chose pour le protéger d’une pluie battante et d’une tempête de grêle plus tard.

MOOSE euthanasié après avoir erré sur l’aéroport du Connecticut, disent les responsables

Il y a aussi un petit hangar pour l’hiver, mais les militants disent qu’il est cruel pour Central Park, géré par la ville, de garder la girafe dans une petite enceinte clôturée, seule, avec seulement environ un demi-acre à parcourir et quelques arbres à grignoter. , dans un climat auquel il n’est pas habitué.

« Nous nous battons depuis un mois, un groupe d’activistes animaliers, pour exiger qu’il soit emmené dans une réserve animalière, un zoo, quelque part où il y a des installations appropriées et du personnel qualifié pour soigner ce type d’animal », a déclaré Ana Félix. , un militant des droits des animaux de Ciudad Juarez. « Nous sommes dans le désert ici et le climat ici est extrême en hiver et en été. »

Blue Hills, un ranch sanctuaire au Texas qui sauve des animaux et réserve des visites privées pour aider à compenser le coût, a proposé d’acheter ou d’adopter Benito.

« Nous pouvons lui offrir une toute nouvelle grange chauffée, de sorte qu’en hiver, il ne reste pas debout dans la neige et le gel », a écrit Matt Lieberman, exploitant du ranch, en réponse à l’Associated Press. « Nous avons un vétérinaire qui s’occupe de nos animaux et nous avons du personnel 24h/24 pour lui. »

Il a ajouté que la girafe aurait 320 acres à parcourir. « Il n’a pas d’arbres à parcourir » dans le parc au Mexique, a déclaré Lieberman. « Il a besoin d’arbres pour manger et rester stimulé. »

Benito semble avoir à peu près terminé les seuls petits arbres à sa portée à Central Park et ne peut guère faire plus que tourner en rond.

Les responsables du parc rejettent les critiques, bien qu’ils reconnaissent qu’ils ne peuvent pas fournir plus d’arbres. Ils disent travailler à l’amélioration de l’enceinte de Benito, affirmant que sa présence a été importante pour accroître la popularité du parc auprès des visiteurs, principalement des enfants. Les visites mensuelles sont passées d’environ 140 000 avant l’arrivée de Benito à 200 000.

Le visiteur du parc, Derek Reyes, 11 ans, avait des sentiments mitigés à propos de Benito.

COWS MOB FEMALE JOGGER DANS LA DERNIÈRE BOURSE VIOLENTE

« Il pourrait être bien ici », a déclaré Reyes, « mais ce serait aussi bien s’ils pouvaient l’emmener dans un endroit où ils appartiennent, avec un troupeau. »

Le directeur du parc, Rogelio Muñoz, a déclaré que les autorités prévoyaient de construire à Benito une nouvelle maison d’hiver chauffée d’ici septembre.

Le parc construit également un auvent plus grand pour la girafe et drague les ordures et l’eau fétide d’une piscine qui occupe une grande partie de l’enceinte. Benito aura de l’eau fraîche dans un abreuvoir.

« Les conditions, l’attention et les soins dans l’habitat du nouveau résident du parc sont optimaux pour son séjour », a écrit le parc dans un message sur les réseaux sociaux.

Benito a été donné par un zoo dans le climat beaucoup plus tempéré de Sinaloa, un État de la côte nord du Pacifique du Mexique. Lui-même sauveteur, Benito ne pouvait pas rester avec deux autres girafes au zoo de Sinaloa car ils étaient en couple, et le mâle pouvait devenir territorial et attaquer le jeune Benito.

L’arrivée de la girafe était un point de fierté pour Ciudad Juarez, une ville dure et poussiéreuse en face d’El Paso, au Texas, qui est surtout connue pour ses centaines d’usines d’assemblage de maquiladoras et sa violence endémique des gangs. El Paso a des girafes dans son zoo, pense-t-on, alors pourquoi pas Ciudad Juarez ?

« Nous voulons être comme El Paso », a déclaré Muñoz.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Central Park, qui abrite également quelques autres espèces animales comme des canards et des ânes, a invité les enfants de toute la ville à venir visiter la nouvelle girafe ; le gouvernement de l’État frontalier de Chihuahua a parrainé un concours parmi les élèves du primaire pour le nommer.

Le premier prix – environ 500 $ – est allé à une petite fille qui a proposé le nom « Benito ». Un critique, Alfredo Casas, a commenté sur Facebook : « Ils auraient mieux fait de dépenser cet argent pour une meilleure ombre pour la girafe. »

Le parc a eu une girafe pendant 21 ans nommée Modesto. Il est décédé l’année dernière et les militants disent qu’ils ne veulent pas que son expérience – être seul et parfois pris dans la neige et le gel – se répète pour Benito.

« Quand Modesto est mort, nous pensions que c’était la fin », a déclaré Félix. « Mais ensuite, ils nous apportent un nouvel animal, et ce n’est vraiment pas juste. Ce n’est pas juste de répéter l’histoire de Modesto. »

Muñoz a reconnu que la vie de Modesto était loin d’être la meilleure – les enfants qui avaient l’habitude de rendre visite à la girafe lui donnaient des croustilles et des collations. Mais les responsables du parc ont lancé une campagne pour apprendre aux enfants à n’apporter à Benito que de la laitue et des carottes.

Muñoz a déclaré qu’il ne voulait pas non plus que Benito vive sa vie seul.

« Lorsque ses quartiers seront réparés, sa maison, avec chauffage … alors nous voudrons faire venir une femme, car il ne peut pas être seul », a déclaré Muñoz.