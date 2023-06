Des militants thaïlandais poursuivent le gouvernement pour utilisation présumée du logiciel espion Pegasus à des fins de surveillance

Deux militants en Thaïlande ont intenté une action en justice accusant le gouvernement d’avoir infiltré illégalement leurs appareils mobiles à l’aide du logiciel espion controversé Pegasus pendant une période de troubles politiques il y a près de trois ans.

Yingcheep Atchanont, un défenseur de la réforme législative, et Arnon Nampa, un avocat des droits de l’homme, ont accusé neuf agences d’État d’avoir violé leur vie privée en espionnant leurs smartphones.

Ils demandent une injonction du tribunal pour mettre fin à l’utilisation de Pegasus contre eux et d’autres, ainsi que la publication de données gouvernementales sur son utilisation du logiciel espion.

Deux militants thaïlandais de premier plan ont déposé mardi une plainte accusant le gouvernement d’avoir utilisé le logiciel espion de renommée internationale Pegasus pour infiltrer leurs appareils mobiles pendant une période de troubles politiques il y a près de trois ans.

L’avocat de la réforme législative Yingcheep Atchanont et l’avocat des droits de l’homme Arnon Nampa accusent neuf agences d’État de l’administration du Premier ministre Prayuth Chan-ocha d’avoir violé illégalement leur vie privée en espionnant leurs smartphones à l’aide du logiciel espion produit par la société de cybersécurité basée en Israël NSO Group.

Ils ont demandé une injonction immédiate du tribunal interdisant l’utilisation de Pegasus contre eux et d’autres citoyens, et pour que le tribunal ordonne au gouvernement de divulguer les données sur son utilisation de Pegasus. Ils ont également exigé une indemnité de 72 000 $ chacun.

Le logiciel espion Pegasus peut être installé à distance sur le téléphone d’une cible sans que celle-ci n’ait à cliquer sur des liens ou à télécharger un logiciel pour être infectée. Il peut obtenir toutes les données sur les appareils, y compris les listes de contacts et les discussions de groupe, ce qui le rend très utile pour la surveillance des militants et groupes politiques.

Les produits du groupe NSO, y compris le logiciel Pegasus, ne sont généralement concédés sous licence qu’aux agences gouvernementales de renseignement et d’application de la loi pour enquêter sur le terrorisme et les crimes graves, selon le site Web de la société. Les chercheurs en cybersécurité ont suivi l’utilisation des logiciels espions dans 45 pays et affirment que ces directives ne sont pas toujours respectées.

La société a rejeté les accusations selon lesquelles son logiciel d’espionnage aurait contribué au meurtre du journaliste saoudien basé aux États-Unis Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul en 2018, peut-être l’accusation la plus médiatisée de son abus à ce jour. Il soutient que ses ventes impliquent un processus de vérification éthique rigoureux et que les logiciels espions Pegasus sont vendus aux gouvernements uniquement à des fins de sécurité.

Le gouvernement américain a mis le groupe NSO sur liste noire et le fabricant d’iPhone Apple Inc. a poursuivi la société en 2021. Apple a informé les victimes de Pegasus et plusieurs détracteurs du gouvernement thaïlandais ont reçu un e-mail d’avertissement d’Apple qu’ils avaient potentiellement été la cible d ‘ »attaquants parrainés par l’État ». pendant ce temps.

Parmi les agences citées dans le procès thaïlandais figurent le bureau du Premier ministre, la police royale thaïlandaise, le ministère de l’économie et de la société numériques et les trois branches de l’armée. Interrogés sur le procès, le bureau du Premier ministre et la police nationale ont refusé de commenter, affirmant qu’ils n’en étaient pas au courant.

Le procès allègue que le téléphone de Yingcheep a été pénétré au moins 10 fois par le logiciel espion, tandis que celui d’Arnon a été attaqué au moins cinq fois de fin 2020 à fin 2021. C’est alors que des manifestations pro-démocratie ont éclaté à travers la Thaïlande exigeant la démission de Prayut et une réforme radicale de plusieurs institutions, y compris la monarchie, que les éléments conservateurs de la société thaïlandaise considèrent comme sacro-sainte.

Une enquête menée l’année dernière par des groupes internationaux de surveillance d’Internet, dont le Citizen Lab du Canada, a révélé qu’au moins 30 personnes en Thaïlande, dont beaucoup d’activistes et d’universitaires, ont été ciblées par la surveillance gouvernementale utilisant Pegasus pendant cette période.

Yingcheep, directeur de l’association à but non lucratif Internet Law Reform Dialogue ou iLaw, est un ardent critique de ce que beaucoup considèrent comme des lois répressives promulguées sous le gouvernement dirigé par Prayuth, qui, en tant que commandant de l’armée en 2014, a mené un coup d’État renversant un gouvernement élu. Arnon est l’un des plus ardents défenseurs de la réforme de la monarchie.

« Vous pouvez voir que c’est l’un des héritages de Prayuth Chan-ocha, qui exerce l’absolutisme en organisant un coup d’État sans aucune responsabilité », a déclaré Yingcheep. « Et le mécanisme des freins et contrepoids ne fonctionne pas non plus. » Prayuth, après avoir organisé le coup d’État de 2014, a dirigé une junte qui a assumé un pouvoir quasi absolu. Il est devenu chef d’un gouvernement élu qui a entamé un mandat de quatre ans en 2019.

En 2022, les logiciels espions sont devenus un sujet de débats sur la censure. Les législateurs de l’opposition ont accusé le gouvernement de Prayuth d’avoir dépensé des millions de dollars du budget national en logiciels espions, y compris Pegasus, pour espionner les citoyens.

En réponse, le ministre de l’Économie numérique, Chaiwut Thanakamanusorn, a reconnu que Pegasus avait été utilisé par des agences d’État qu’il n’a pas identifiées pour des activités liées à « la sécurité ou les stupéfiants ». Il a dit que son ministère n’a pas le pouvoir de mener une surveillance, mais « il y a ceux qui ont un tel pouvoir ».