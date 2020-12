Certains des leaders de la protestation les plus en vue de Thaïlande vêtus de hauts courts et ont défilé dimanche dans un centre commercial de Bangkok dans un empannage contre le roi Maha Vajiralongkorn pour exiger l’abrogation de la loi contre l’insulte à la monarchie.

Le crop top fait référence à des images montrant le roi vêtu de celui qui est apparu dans les tabloïds européens ces dernières années.

Napasin Trirayapiwat, 16 ans, portait un crop top et avait des slogans anti-monarchiques écrits sur le ventre lors d’une manifestation.

«Si nous ne nous battons pas pour Naphasin aujourd’hui, personne ne sera à l’abri d’exprimer ses opinions», a déclaré Parit ‘Penguin’ Chiwarak, qui fait également face à des accusations d’insulte royale pouvant entraîner jusqu’à 15 ans de prison.

Le Palais Royal n’a fait aucun commentaire et ne l’a pas fait depuis le début des manifestations en juillet. Le porte-parole du gouvernement Anucha Buropchaisri a déclaré que la lèse-majesté était utilisée conformément à la loi et non pour bloquer la liberté d’expression.

Un petit groupe de royalistes a brièvement crié sur les dirigeants de la manifestation avant d’être emmené par les gardes de sécurité.

Les dirigeants de la manifestation ont été rejoints par quelques dizaines de partisans alors qu’ils posaient devant un magasin de mode vendant des créations de l’une des filles du roi. De nombreux acheteurs ont exprimé leur perplexité.

Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a appelé vendredi la Thaïlande à modifier la loi sur la lèse-majesté. Le gouvernement a répondu qu’il était similaire aux lois sur la diffamation.

Des manifestations menées par des jeunes ont commencé en juillet pour appeler à la destitution du Premier ministre Prayuth Chan-ocha, ancien chef de la junte, et à la rédaction d’une nouvelle constitution. Plus tard, ils ont exigé des réformes de la monarchie.