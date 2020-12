BANGKOK, Thaïlande (AP) – Les manifestants pro-démocratie à Bangkok ont ​​célébré jeudi la Journée des droits de l’homme des Nations Unies avec des rassemblements appelant à l’abolition de la loi thaïlandaise stricte sur la diffamation royale, qui a récemment été relancée pour poursuivre plus de 20 dirigeants du mouvement de protestation.

Somyot Prueksakasemsuk, l’un des dirigeants, a soumis jeudi une lettre aux Nations Unies l’exhortant à faire pression sur le gouvernement thaïlandais pour qu’il cesse d’utiliser l’article 112 du code pénal thaïlandais, qui interdit la diffamation des membres clés de la monarchie. Somyot, un ancien rédacteur en chef de magazine, avait déjà été emprisonné pendant sept ans pour avoir publié des articles jugés enfreindre la loi sur la lèse-majesté.

«L’article 112 est une loi dépassée qu’aucun autre pays n’a approuvée. Cela empêche les gens d’exprimer librement leur opinion et le gouvernement l’a utilisée pour détruire ses opposants », a déclaré Somyot.

Somyot a déclaré que le groupe pro-démocratie enverra des représentants à une conférence des Nations Unies sur les droits de l’homme à Genève, en Suisse, en mai 2021.

Les manifestations de jeudi ont également coïncidé avec la Journée de la Constitution de la Thaïlande, une fête nationale marquant l’adoption par le pays de sa première constitution en 1932, ce qui a entraîné la fermeture de nombreux bureaux de la ville. Les manifestations ont attiré des foules nettement moins nombreuses que les autres rassemblements récents, qui ont attiré des dizaines de milliers de participants.

Avant les manifestations de jeudi, les responsables de la sécurité du gouvernement ont érigé des barricades à l’aide de conteneurs d’expédition et de barbelés, et la police a été déployée pour empêcher tout mouvement possible vers le palais de Chitralada, la résidence du roi Maha Vajiralongkorn.

Pendant des mois, le mouvement de protestation dirigé par les étudiants fait campagne pour que le Premier ministre Prayuth Chan-ocha et son gouvernement démissionnent, que la constitution mise en œuvre par l’armée soit amendée pour la rendre plus démocratique et la monarchie réformée.

Beaucoup de membres du mouvement pensent que la monarchie, dont la fortune est estimée à plus de 40 milliards de dollars, détient trop de pouvoir pour une monarchie constitutionnelle. Leur défi est farouchement combattu par les royalistes, dont beaucoup dans l’armée, qui considèrent l’institution royale comme un fondement intouchable de l’identité nationale.

Une condamnation pour une accusation de lèse-majesté peut entraîner jusqu’à 15 ans de prison pour chaque infraction. La loi est controversée en partie parce que n’importe qui – pas seulement les membres de la famille royale ou les autorités – peut déposer une plainte, et elle a été utilisée comme une arme dans des vendettas politiques.

En début d’après-midi, le groupe qui s’est rassemblé à l’extérieur du bâtiment de l’ONU s’était joint à un autre rassemblement à côté d’un mémorial aux manifestants tués lors d’une répression par les forces de sécurité en 1973.

«Certaines personnes ont été en prison pendant des années simplement parce qu’elles disaient la vérité», a déclaré Parit Chiwarak, l’un des leaders de la manifestation, parlant de la loi protégeant la famille royale. «Nous ferons tout pour nous débarrasser de cette loi et réformer tout le système de la monarchie.»

La loi royale sur la diffamation n’avait pas été appliquée depuis trois ans après que le roi Maha Vajiralongkorn a informé le gouvernement qu’il ne souhaitait pas voir son utilisation.

Mais selon le groupe Thai Lawyers for Human Rights, 23 personnes ont été inculpées en vertu de la loi depuis que Prayuth a déclaré le mois dernier qu’elle ferait partie de celles utilisées contre les manifestants à l’avenir.

Prayuth est un ancien général de l’armée qui est arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État en 2014 et a été élu Premier ministre l’année dernière.

Le rédacteur de l’Associated Press Bill Bredesen a contribué à ce rapport.