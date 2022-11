Des militants tendent une embuscade à une patrouille de police et tuent 6 personnes dans le nord-ouest du Pakistan

PESHAWAR, Pakistan – Des militants armés ont tendu une embuscade et tué les six personnes dans un véhicule de police dans le nord-ouest du Pakistan, ont annoncé mercredi des responsables.

Khan a déclaré que des renforts étaient arrivés sur les lieux, avaient déplacé les corps vers un hôpital et avaient ouvert une enquête pour trouver les auteurs.

La province du nord-ouest du Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan borde l’Afghanistan et a vu des militants islamiques largement connus sous le nom de talibans pakistanais opérer dans la région pendant de nombreuses années.

Les talibans pakistanais sont un groupe distinct, mais ce sont des alliés des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a plus d’un an, alors que les troupes américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières étapes de leur retrait.