Des militants tendent une embuscade à une patrouille de police et tuent 6 personnes dans le nord-ouest du Pakistan

PESHAWAR, Pakistan (AP) – Des militants armés ont tendu une embuscade et tué les six personnes dans un véhicule de police dans le nord-ouest du Pakistan, ont annoncé mercredi des responsables.

L’officier de police Rab Nawaz Khan a déclaré que l’attaque du matin dans la région de Dadewala du district de Lakki Marwat s’est produite lors d’une patrouille de routine dans une zone suburbaine. Les agresseurs ont pris la fuite à moto.

Aucun groupe n’a immédiatement revendiqué la responsabilité, mais des militants islamistes opérant dans la région avaient été impliqués dans de précédentes attaques contre les forces de sécurité.

Khan a déclaré que des renforts étaient arrivés sur les lieux, avaient déplacé les corps vers un hôpital et avaient ouvert une enquête pour trouver les auteurs.

La province du nord-ouest du Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan borde l’Afghanistan et a vu des militants islamiques largement connus sous le nom de talibans pakistanais opérer dans la région pendant de nombreuses années.

Les talibans pakistanais sont un groupe distinct, mais ce sont des alliés des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a plus d’un an, alors que les troupes américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières étapes de leur retrait.

La prise de contrôle des talibans en Afghanistan a enhardi les talibans pakistanais, qui sont officiellement connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan, ou TTP. Bien que les talibans en Afghanistan aient encouragé Islamabad et le TTP à parvenir à un accord de paix par le dialogue, les pourparlers au milieu d’un cessez-le-feu entre les deux parties qui ont commencé en mai se sont avérés vains.

The Associated Press