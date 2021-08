Des militants talibans prennent d’assaut les stations de télévision et de radio alors qu’ils resserrent leur emprise sur une ville afghane clé

RAPPAGE Des militants talibans ont pris d’assaut les stations de télévision et de radio alors qu’ils resserraient leur emprise sur une ville afghane clé qui abritait autrefois un quartier général britannique.

Des habitants terrifiés de Lashkar Gah, la capitale de la province d’Helmand, ont déclaré que les insurgés avaient capturé neuf des dix districts urbains.

Les forces spéciales afghanes patrouillent dans une rue déserte lors de combats avec des combattants talibans à Lashkar Gah, dans la province d’Helmand Crédit : AP

Cela a suscité des appels en Grande-Bretagne pour une enquête sur ce qui n’a pas fonctionné pendant la guerre de 20 ans.

L’ancien ministre des Affaires étrangères Lord Hague a déclaré que l’Afghanistan était voué à faire face à une guerre civile ou à être dirigé par un gouvernement taliban « qui aura des liens avec al-Qaïda ».

L’ancien chef conservateur a déclaré que « nous devons tirer des leçons » de la campagne bâclée de 40 milliards de livres sterling qui a coûté la vie à 457 soldats.

Les talibans se sont emparés de plus de la moitié des campagnes depuis que le président américain Biden a ordonné un retrait brutal des troupes, contre l’avis des alliés britanniques.

La bataille pour Lashkar Gah est la plus proche de la prise d’une capitale provinciale.

Seuls l’enceinte du gouverneur, la prison et la préfecture de police ont tenu le coup la nuit dernière.

Et la seule source d’information diffusée était la radio Voice of Sharia des talibans après que les militants eurent fermé quatre chaînes de télévision et 14 stations de radio locales.

Des commandants afghans désespérés ont été contraints d’utiliser des mégaphones pour dire aux habitants de fuir la ville avant une mission de dernière minute qui devrait bombarder des quartiers entiers.

Le général Sami Sadate, commandant du 215e Corps afghan formé au Royaume-Uni, a juré : « Nous ne laisserons pas un seul taliban en vie.

Les insurgés ont également lancé des attaques coordonnées contre les villes de Kandahar et Herat.

