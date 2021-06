Les militants du parti travailliste ont été poussés à terre et frappés à la tête alors qu’ils faisaient campagne à Batley et Spen, selon le maire de la région.

Tracey Brabin, qui a été élue au nouveau poste dans le West Yorkshire le mois dernier, a déclaré avoir été témoin de l’attaque alors qu’elle distribuait des tracts dimanche.

Mme Brabin a déclaré que le groupe avait été « suivi, agressé verbalement et physiquement » par un groupe de jeunes hommes dans le quartier de Whitaker Street à Batley.

« Le groupe avec lequel j’étais comprenait des jeunes et des personnes âgées. J’ai été témoin d’eux, poussés et forcés à terre et à coups de pied dans la tête ».

L’agression présumée fait actuellement l’objet d’une enquête par la police du West Yorkshire.

Cela fait suite à un incident survenu vendredi lorsque la sœur de Jo Cox, Lim Leadbeater, candidate des travaillistes aux élections partielles pour le siège de Batley et Spen, a été confrontée à un groupe de manifestants.

Des séquences vidéo ont montré un homme la défiant au sujet de la situation au Cachemire et des préoccupations des parents musulmans concernant l’éducation LGBT+ dans les écoles.

Mme Leadbeater a décrit plus tard s’être sentie « intimidée » et a accusé son collègue candidat George Galloway d’avoir ri pendant l’incident. Elle a précédemment suggéré que l’ancien député travailliste tentait de « semer la division » dans la région pour gagner les voix de la communauté musulmane.

Holly Lynch, députée travailliste d’Halifax et ministre de la réduction du crime fantôme, a déclaré que la campagne de M. Galloway avait « créé un environnement toxique qui étouffe la démocratie et étouffe les voix de la population locale ».

Elle a ajouté : « Il y a eu une série d’attaques de plus en plus graves et violentes ces derniers jours et c’est absolument inacceptable.

« Des voyous sans loi cherchent à intimider et à attaquer ceux qui sont impliqués dans le bon processus démocratique. »

Les tensions étaient également vives ce week-end après qu’il a été annoncé que Tommy Robinson – de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon – se joindrait à la candidate d’extrême droite Jayda Fransen pour un rassemblement dans la région samedi.

Finalement, Robinson ne s’est pas présenté et la police du West Yorkshire a déclaré qu’une manifestation prévue d’environ 400 personnes » s’est déroulée en grande partie sans incident « . Trois personnes ont été arrêtées – deux pour atteinte à l’ordre public et une pour possession d’une arme offensive.

Mme Brabin a déclaré: « Nous savons pourquoi les tensions montent dans nos rues. Ceux qui veulent semer la division ne sont pas les bienvenus dans notre communauté.

« Les actions de ces personnes ne représentent pas les Batley et Spen que je connais. Nous sommes plus gentils que cela. »

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse