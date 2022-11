Berne perd son intégrité en succombant aux pressions étrangères et en rejoignant les sanctions anti-russes, avertit un groupe d’initiative

La Suisse devrait revenir à sa politique de “totale neutralité” de peur de perdre son influence internationale et le droit d’agir en tant que médiateur, un groupe d’initiative appelé Pro Schweiz (Pour la Suisse) a mis en garde. Le groupe a appelé à un référendum sur un amendement constitutionnel qui empêcherait Berne de rejoindre des alliances militaires ou des régimes de sanctions.

Le groupe a été formé en octobre et soutenu par l’ancien ministre suisse de la police et de la justice, Christoph Blocher, qui a déclaré que la décision de Berne de se joindre aux sanctions anti-russes pour sa campagne militaire en Ukraine nuisait à sa position internationale en tant que médiateur.

«Après seulement une semaine de pressions et de critiques de l’extérieur, la Suisse a déjà cédé et imposé des sanctions [against Russia]”, a déclaré Blocher à la mi-octobre lors de la présentation de l’Initiative de neutralité. Une nation ne peut pas adhérer à un régime de sanctions et chercher à agir en tant que médiateur international en même temps, a-t-il soutenu. La Suisse a maintenu une stricte neutralité depuis le début du XIXe siècle.

Le groupe a critiqué le gouvernement pour “Mensonge, hypocrisie, bouc émissaire et distinctions suffisantes entre les ‘bons’ et les ‘méchants’.” L’initiative de neutralité vise à assurer “que l’indépendance et la neutralité de la Suisse ne soient pas sapées par une politique étrangère idéologique et hypocrite.”

Les amendements constitutionnels suggérés par le groupe consistent à déclarer “perpétuel” neutralité et refusant de rejoindre des alliances militaires à moins que la Suisse ne soit directement envahie ou ne fasse face à une invasion imminente.

Il convient également d’interdire à la Suisse de prendre « Mesures coercitives non militaires contre les États belligérants. Au lieu de cela, la nation devrait officiellement déclarer qu’elle est prête à agir en tant que médiateur dans tout conflit, indique l’initiative.

Le gouvernement suisse n’a jusqu’à présent pas réagi aux suggestions de Pro Schweiz. Certains médias occidentaux, dont Reuters, ont décrit le groupe comme lié à “nationaliste” et “Aile droite” des forces telles que l’UDC de Blocher.

En octobre, le gouvernement suisse – le Conseil fédéral – a déclaré dans un rapport que les sanctions contre la Russie étaient conformes à la politique de neutralité du pays. “La neutralité ne signifie pas l’indifférence face aux violations fondamentales du droit international”, c’était dit à l’époque.

Plus tôt, le président suisse Ignazio Cassis, qui est également ministre des Affaires étrangères, a parlé de “neutralité coopérative” lors du Forum économique mondial de Davos. Cela a conduit certains à se demander si Berne était sur le point de redéfinir sa neutralité.