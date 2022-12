Des militants suisses pour le climat déplorent l’élection d’un lobbyiste pétrolier

BERLIN (AP) – Les écologistes suisses ont critiqué l’élection mercredi d’un lobbyiste de premier plan de l’industrie automobile et pétrolière au nouveau gouvernement, la qualifiant de “désastre pour la politique climatique”.

Les législateurs ont choisi Albert Roesti du Parti populaire nationaliste suisse comme l’un des deux nouveaux membres du Cabinet, ou Conseil fédéral.

L’élection était nécessaire à la suite du départ à la retraite de deux membres de longue date du gouvernement à sept sièges, qui comprend traditionnellement des politiciens de tous les principaux partis du pays.

Roesti était jusqu’à récemment le président de l’association suisse des importateurs de carburant Swissoil. Il reste président d’Auto Schweiz, l’association des importateurs de voitures en Suisse. Dans le cadre de son travail de lobbying, Roesti a fait campagne avec succès contre un projet de loi visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la nation alpine.

“En pleine crise climatique, le Parlement suisse a élu le plus grand lobbyiste automobile et pétrolier au Conseil fédéral”, a déclaré le groupe Climate Strike dans un communiqué. “C’est une catastrophe non seulement pour la Suisse, mais pour toute notre génération.”

Il a appelé les autres membres du gouvernement à ne pas laisser Roesti diriger le ministère de l’environnement, de l’énergie et des transports. Ce poste est devenu vacant avec le départ à la retraite de Simonetta Sommaruga, l’un des deux ministres sortants.

Elisabeth Baume-Schneider, membre des sociaux-démocrates de gauche, a également été élue au conseil mercredi.

