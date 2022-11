Des militants suédois poursuivent l’État pour sa politique climatique

“La Suède n’a jamais traité la crise climatique comme une crise”, a déclaré Anton Foley, porte-parole de l’initiative dirigée par des jeunes Aurora, qui a préparé et déposé le procès. “La Suède manque à sa responsabilité et enfreint la loi.”

Dans l’une des affaires les plus médiatisées, le plus haut tribunal allemand a statué l’année dernière que le gouvernement devait ajuster ses objectifs climatiques pour éviter de surcharger indûment les jeunes. Le gouvernement allemand a réagi en avançant son objectif d’émissions “nettes nulles” de cinq ans jusqu’en 2045 et en établissant des mesures plus ambitieuses à court et moyen terme pour atteindre cet objectif.