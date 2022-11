Des militants suédois poursuivent l’État pour sa politique climatique

STOCKHOLM (AP) —

Des centaines de militants, dont Greta Thunberg, ont défilé vendredi dans la capitale suédoise devant un tribunal pour intenter une action en justice contre l’État suédois pour ce qu’ils qualifient d’action climatique insuffisante.

Plus de 600 jeunes de moins de 26 ans ont signé le document de 87 pages qui est à la base du procès qui a été déposé devant le tribunal de district de Stockholm. Ils veulent que le tribunal détermine que le pays a violé les droits humains de ses citoyens avec ses politiques climatiques.

“La Suède n’a jamais traité la crise climatique comme une crise”, a déclaré Anton Foley, porte-parole de l’initiative dirigée par des jeunes Aurora, qui a préparé et déposé le procès. “La Suède manque à sa responsabilité et enfreint la loi.”

L’action intervient alors que les scientifiques avertissent que les chances s’éloignent de limiter le réchauffement futur à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle.

Lors d’une récente conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte au début du mois, les dirigeants ont tenté de maintenir cet objectif en vie, mais n’ont pas intensifié les appels à la réduction des émissions de carbone.

Une autre militante, Ida Edling, a déclaré que la Suède “poursuivait une politique climatique dont la recherche est très claire contribuera à une catastrophe climatique à l’avenir”.

Le parlement suédois a décidé en 2017 que d’ici 2045, le pays scandinave devait avoir zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et avoir 100% d’énergie renouvelable.

Le radiodiffuseur suédois TV4 a déclaré que le gouvernement avait refusé de commenter l’action en justice en cours.

Les militants pour le climat ont lancé de nombreuses poursuites contre des gouvernements et des entreprises ces dernières années, avec un succès mitigé.

Dans l’une des affaires les plus médiatisées, le plus haut tribunal allemand a statué l’année dernière que le gouvernement devait ajuster ses objectifs climatiques pour éviter de surcharger indûment les jeunes. Le gouvernement allemand a réagi en avançant son objectif d’émissions “nettes nulles” de cinq ans jusqu’en 2045 et en établissant des mesures plus ambitieuses à court et moyen terme pour atteindre cet objectif.

The Associated Press