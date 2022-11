Des militants s’opposent à la tentative d’élimination des “chats coloniaux” de Porto Rico

Commentez cette histoire Commentaire

SAN JUAN, Porto Rico – Des centaines de chats se sont longtemps glissés dans les rues pavées du quartier historique de Porto Rico, s’arrêtant pour une tape occasionnelle sur la tête alors que des touristes et des résidents ravis prennent des photos et offrent des morceaux de nourriture. Les chats sont tellement aimés qu’ils ont même leur propre statue dans le vieux San Juan.

Mais les responsables affirment que leur population a tellement augmenté que le US National Park Service veut mettre en œuvre un “plan de gestion des chats en liberté” et envisage des options qui pourraient inclure le retrait des animaux.

L’idée a indigné de nombreuses personnes, qui craignent que les chats ne soient tués.

“C’est comme Disney World pour les chats”, a déclaré Alfonso Ocasio, qui se rend dans le vieux San Juan depuis 2014 pour nourrir les chats quelques fois par semaine. “Je ne sais pas comment ces gens osent affronter le monde avec leur proposition.”

Des chats noirs, des chats blancs, des calicots et des tabby errent sur les sentiers de bord de mer entourant le fort historique connu sous le nom de “El Morro” qui gardait la baie de San Juan à l’époque coloniale. Les timides et hargneux s’accroupissent dans les buissons loin des caméras et des mains humaines tandis que d’autres se perchent sur les rochers à proximité pour se toiletter ou regarder les passants alors que l’océan se déroule derrière eux.

Ils sont connus comme des chats « pavés » ou « coloniaux », mais tout le monde ne les aime pas.

“Les rencontres entre les visiteurs et les chats et l’odeur d’urine et d’excréments sont … incompatibles avec le paysage culturel”, a écrit le National Park Service dans son plan.

L’agence a déclaré que le plan vise à améliorer “l’expérience des visiteurs”, à protéger les ressources culturelles et naturelles, à réduire les problèmes de santé et de sécurité et à atténuer les “problèmes de nuisance”. Il a également noté que les chats tuent probablement la faune dans la région.

Jusqu’à présent, les autorités proposent deux options : supprimer les chats ou conserver le statu quo. Ce dernier comprendrait le maintien des stations d’alimentation, la stérilisation ou la stérilisation des chats et le retrait de ceux qui n’ont pas été étiquetés, travail actuellement effectué par le groupe à but non lucratif Save a Gato.

Mercredi soir, des dizaines de personnes se sont rassemblées pour la première des deux réunions publiques sur la question. Mais lorsque les responsables du National Park Service ont déclaré qu’il n’y aurait pas d’audience et ont demandé aux gens de n’écrire que leurs commentaires, la foule a éclaté de colère.

“Cela n’a pas de sens !”

« Nous avons des doutes ! Nous avons des questions !

“Défendons les chats !”

La foule a continué à crier, exigeant une audience publique jusqu’à ce que les responsables cèdent. Ils ont ouvert les portes d’un petit théâtre alors qu’un militant âgé a soufflé sur le sifflet d’urgence de son porte-clés pour faire entrer la foule.

Les gens parlaient un à un sous de vifs applaudissements. Leur plus grande préoccupation était que les chats soient euthanasiés, même si le parc national a déclaré qu’il recevait toujours des commentaires du public et que toute décision serait basée sur ceux-ci.

“Ce sont les premières étapes”, a déclaré Myrna Palfrey, surintendante du site historique national de San Juan. “Nous n’avons pas de réponses pour le moment.”

Plusieurs organisations à but non lucratif ont exigé des preuves à l’appui des affirmations du plan selon lesquelles certaines personnes ne voulaient pas des chats et qu’elles chassaient peut-être des animaux sauvages dans la région.

“Je vois des touristes complètement amoureux de ces chats”, a déclaré Nydia Fernández, qui vit dans le vieux San Juan et se promène trois fois par semaine autour du fort historique, où des hordes de chats se rassemblent.

Une décision finale est dans des mois, mais la proposition de supprimer les chats attriste Ocasio, un amoureux des animaux qui dépense jusqu’à 15 $ par semaine pour nourrir les chats dans le vieux San Juan. Il a dit qu’il adoptait ceux qui sont malades et âgés, s’occupant d’eux dans leurs derniers jours.

Parmi les résidents qui ont pris la parole, il y avait Toru Dodo, qui a déménagé de Californie à Porto Rico plus tôt cette année et vit dans le vieux San Juan.

Il s’est demandé ce que les autorités allaient faire des chats, si des évaluations écologiques avaient été faites au-delà des caméras pièges et quelles seraient les conséquences de leur retrait, notamment avec la population de rats.

Dodo a également demandé ce qui se passerait si les gens continuaient à abandonner les chats dans la région, ce qui, selon les militants, est un problème.