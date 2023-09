Des militants se rassembleront au Capitole de l’État pour exhorter le gouverneur Whitmer à accorder la grâce à davantage de détenus | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock Les militants demandent au gouverneur Gretchen Whitmer d’accorder la grâce à davantage de détenus.

Des centaines de personnes devraient se rassembler au Capitole des États-Unis samedi après-midi pour demander à la gouverneure Gretchen Whitmer d’accorder la grâce à davantage de détenus qui croupissent en prison.

Et il y a un cadeau pour ceux qui participent : tout le monde recevra une portion gratuite de glace Ben and Jerry’s dans le cadre de la campagne nationale de l’entreprise visant à soutenir la clémence pour les personnes reconnues coupables d’infractions liées au cannabis.

Parmi les personnes qui devraient prendre la parole lors du rassemblement figurent Michael Thompson, à qui la gouverneure Gretchen Whitmer a accordé la grâce en décembre 2020 ; le juge Richard Bernstein de la Cour suprême du Michigan ; Hill Harper, militant pour la réforme pénitentiaire et candidat au Sénat américain ; le procureur du comté de Wayne, Eli Savit ; des personnes anciennement incarcérées ; les membres de la famille des personnes derrière les barreaux ; et des militants pour la réforme de la justice pénale.

« Il y a encore beaucoup de bonnes personnes à l’intérieur qui ont besoin [Whitmer’s] aide », a déclaré Thompson, qui est maintenant président du conseil d’administration du Michael Thompson Clemency Project, dans un communiqué.

Thompson a purgé plus de 25 ans de prison après avoir vendu de la marijuana à un policier infiltré.

Tina Talbot, qui avait déjà été incarcérée pour avoir tué son mari dans ce que beaucoup considèrent comme un acte de légitime défense qui a sauvé sa vie et celle de son fils, devrait également prendre la parole.

Le rassemblement aura lieu de 15 heures à 17 heures sur la pelouse du Capitole de l’État.

Les militants exhortent le gouverneur à accorder la clémence aux personnes âgées qui ont purgé plus de la moitié de leur peine, aux personnes atteintes de maladies chroniques, aux personnes condamnées pour des raisons liées au cannabis, aux victimes de violence domestique, aux personnes condamnées à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en tant que mineurs et à celles qui ont été automatiquement jugées. pour des crimes commis dans sa jeunesse.

Alors que la population carcérale et carcérale a diminué dans le Michigan, l’essentiel de cette réduction s’est produit pendant la pandémie de COVID-19. Les militants affirment que les commutations restent relativement rares, malgré les preuves croissantes d’iniquités systémiques et institutionnelles qui conduisent à des taux d’incarcération de personnes noires et brunes plus élevés que les blancs.

« L’autorité de grâce est un outil puissant pour corriger les erreurs du passé, donner aux gens une seconde chance de vivre hors des murs des prisons et rassembler les familles et les communautés », a déclaré le Michael Thompson Clemency Project dans un communiqué de presse. « Nous exhortons le gouverneur Whitmer à ordonner à la Commission des libérations conditionnelles du Michigan d’initier et de donner la priorité à l’examen et à l’approbation des demandes de grâce de l’exécutif, et au bureau du gouverneur d’accorder la grâce aux catégories recommandées énumérées ci-dessus.

