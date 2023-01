Des militants se rassemblent alors que des arbres sont abattus dans le projet de logements abordables de Kelowna

Se faisant appeler les Kelowna Tree Protectors, un groupe s’est réuni près d’un terrain vacant près de Knox Mountain, lundi matin (16 janvier), pour exprimer sa tristesse face à la coupe de jeunes arbres.

Le terrain est en train d’être déblayé pour préparer l’ajout au complexe de logements abordables Pleasantvale situé à l’intersection des avenues Central, Kingsway et Cambridge.

Des pancartes indiquant “nous détruisons les choses mêmes qui nous sauvent”, ont été tenues par trois manifestants alors qu’ils regardaient des arbres tomber, le 16 janvier.

Le nombre exact d’arbres qui seront abattus n’a pas encore été fourni par BC Housing, mais il est estimé à 10.

La présidente de Kelowna Tree Protectors, Beverly Kalmakoff, a déclaré qu’au printemps 2022, le groupe d’activistes avait tenté de faire modifier les plans pour sauver davantage d’arbres, mais ils n’ont pu assurer l’avenir que de quatre arbres sur le site de développement proposé. .

“Ce que nous recherchons aujourd’hui, c’est simplement dire au revoir aux arbres et les remercier pour ce qu’ils ont fait au fil des ans”, a déclaré Kalmakoff.

La plupart des arbres abattus ont plus de 70 ans, a déclaré Kalmakoff.

Elle a déclaré que bien que la ville ait besoin de plus de logements, les arbres doivent être pris en compte au début du processus de développement, et non après coup.

L’unité de logement locatif Pleasantvale 2 abritera 75 appartements et maisons en rangée pour les familles et les personnes à revenu faible à moyen. Aucun logement supervisé ne sera construit sur ce site.

Le logement locatif abordable a des prix de location contrôlés, pour le rendre accessible aux personnes à revenu moyen ou faible.

Kelowna possède actuellement l’un des marchés locatifs les plus chers au Canada avec une pénurie d’options de location abordables. Le développement de Pleasantvale 2 fait partie de l’objectif de la province de remédier au manque de logements abordables.

Dans la section des questions fréquemment posées de la page Pleasantvale sur le site Web de BC Housing, il est indiqué que bon nombre des arbres qui seront enlevés ont été jugés «non récupérables» et que d’autres poussaient dans des endroits en conflit avec le plan de développement.

L’association de logement a déclaré qu’elle replantera environ deux fois plus de nouveaux arbres et que la taille des nouveaux arbres au moment de la plantation sera suffisante pour créer un “paysage instantané”.

Kalmakoff a déclaré que les nouveaux arbres ne fourniront pas des avantages équivalents par rapport à l’arbre établi pendant au moins 30 ans.

“Nous perdons des arbres qui vont nous donner de l’ombre, nous produire de l’oxygène et fournir des endroits où vivre aux animaux”, a déclaré Kalmakoff.

Capital News a contacté BC Housing pour obtenir des commentaires sur les protestations et les mesures prises pour compenser l’enlèvement des arbres et mettra à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

logement abordableVille de Kelownadéveloppement