Des militants pulvérisent BLACK PAINT sur le magasin chic de LVMH à Paris pour protester contre les inégalités pendant la pandémie (VIDEO)

Les vitrines du magasin historique La Samaritaine, qui n’a rouvert qu’à la suite d’une rénovation le 23 juin, étaient colorées de peinture noire et arboraient le slogan « Argent sale » peint sur eux.

Les militants ont également attaché une banderole à la devanture, sur laquelle ils ont attaqué l’homme le plus riche de France, le patron de LVMH, Bernard Arnault, pour s’être enrichi de 62 milliards d’euros lors d’une pandémie qui a infecté plus de 5,7 millions de personnes dans le pays et tué plus de 111 000.

Une autre banderole, bien plus grande, était déployée au-dessus du siège de LVMH dans la capitale française. Il présentait des portraits d’Arnault, de l’investisseur en télécoms Patrick Drahi, du fondateur du groupe de luxe Kering, François Pinault, et de la fille de feu l’héritière de L’Oréal, Liliane Bettencourt, avec le label : « Une bande de profiteurs. »

🔴Une banderole géante « LE GANG DES PROFITEURS » est également installée sur le siège du groupe #LVMH une #Paris visage à la #Samaritaine. L’action est dans le cadre de la campagne « Faisons payer les profiteurs de la crise ». #ProfiteursDeLaCrisepic.twitter.com/yAqqKuFk9E — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 3 juillet 2021

Le groupe local de justice sociale Attac, qui fait pression pour des impôts supplémentaires sur les personnes les plus riches du pays, a déclaré dans un communiqué que l’action de samedi visait à dénoncer « l’enrichissement éhonté des milliardaires pendant la crise sanitaire. »

La fortune des riches français « explose » par l’évasion fiscale et l’aide inconditionnelle du gouvernement, alors que les personnes les plus vulnérables doivent payer les dégâts causés par la pandémie, a écrit sur Twitter Aurélie Trouve, la porte-parole du groupe.

Valérie Pécresse, cheffe de la région Ile-de-France, dont fait partie Paris, a condamné la manifestation, insistant sur le fait que «s’en prendre aux plus grandes entreprises du pays, créatrices d’emplois et rendant les territoires plus attractifs » n’était pas un moyen d’atteindre la justice sociale.

LVMH n’a pas encore publié de réponse officielle à la cascade.

