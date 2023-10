Des militants progressistes manifestent contre la guerre en Ukraine devant les bureaux du Congrès

Plus de 50 militants progressistes ont défilé mercredi à Capitol Hill pour protester contre la guerre en Ukraine et appeler les législateurs à pousser l’administration Biden à négocier la fin de la guerre.

Au moins 11 manifestants ont été arrêtés devant le bureau du sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) après que des collaborateurs du Congrès ont exigé qu’ils mettent fin à un sit-in à l’intérieur du bureau du sénateur. Plusieurs personnes âgées, dont une femme âgée handicapée, ont été soit menottées par des policiers, soit escortées.

Le mouvement de protestation, organisé par l’association Code Pink et le Coalition pour la paix en Ukraineest entré dans 12 bureaux du Congrès appartenant à des législateurs progressistes et démocrates, selon les organisateurs.

Leur colère vient des dizaines de milliers de personnes qui meurent en Ukraine des deux côtés du conflit et de la réticence perçue de l’administration Biden à tenter de négocier la fin de la guerre.

Medea Benjamin, co-fondatrice de Code Pink, a déclaré qu’elle et d’autres manifestants étaient « choqués » et « embarrassés » que les démocrates soient restés silencieux sur la question et continuent de soutenir davantage de paquets d’armes sans appeler à aucun type de négociations.

Elle a critiqué les bailleurs de fonds de l’aide à la sécurité ukrainienne pour avoir donné ce qu’elle dit être une réponse en une phrase aux appels à des négociations : « Vous ne pouvez pas négocier » avec le président russe Vladimir Poutine, ce que Benjamin a déclaré qu’elle n’acceptait pas.

« Nous disons : essayez. Nous voulons voir Biden parler », a-t-elle déclaré. « Nous nous soucions des vies. Nous nous soucions de la survie humaine et nous ne pensons pas que nous pourrons survivre en tant qu’espèce si nous permettons que cela continue. »

Le rassemblement a impliqué des chefs religieux et des militants progressistes de tout le pays. Le candidat présidentiel du Parti Vert, Cornel West, a également pris la parole au début de la manifestation dans le hall du bâtiment Hart du Sénat.

Lors de conversations avec des collaborateurs du bureau du Congrès, les manifestants étaient disposés à approfondir les faits concernant la guerre et le conflit avec la Russie. Beaucoup d’entre eux ont déclaré qu’ils n’étaient pas des apologistes de Poutine et ont condamné l’invasion russe, mais affirment que les États-Unis ont joué un rôle dans la lutte acharnée autour de l’Ukraine et qu’il existe une voie pour au moins entamer des négociations.

Ils soulignent également que l’Ukraine peine à mener sa contre-offensive et que, de toute façon, la guerre se terminera par des négociations – il ne s’agit que du nombre de morts d’ici là.

« Il ne s’agit pas d’un combat épique entre démocratie et autocratie », a déclaré Marcy Winograd, coprésidente de la Coalition pour la paix en Ukraine. « Nous voulons des négociations sans conditions préalables. Rien de tout cela : « Nous ne nous asseoirons pas tant que la Russie n’aura pas quitté chaque centimètre carré de l’Ukraine et de la Crimée ». Non, nous le voulons maintenant. J’ai deux petits-enfants. Je ne veux pas de cela pour leur avenir.

Les collaborateurs du Congrès ont déclaré qu’il n’était pas si simple de mettre fin au conflit, notamment parce que Poutine a fait preuve d’une réticence à négocier et a mené une campagne dure et brutale contre le peuple ukrainien.

Max Hoffman, conseiller en politique étrangère de Sanders, a déclaré que Poutine « poursuit toujours des objectifs militaires par des moyens militaires ».

« Il lance chaque jour des attaques contre l’Ukraine, y compris contre des civils », a déclaré Hoffman à la foule de manifestants présents dans le bureau du sénateur. « Les Ukrainiens sont sur leur propre territoire, ils ont le droit de se défendre. »

De nombreux partisans de l’armement de Kiev affirment que l’Occident ne devrait pas céder à la Russie en cédant des territoires, car cela encouragerait Poutine à envahir davantage de pays européens.

Ryan Morgan, conseiller politique du bureau du représentant Ilhan Omar (Démocrate-Minn.), a déclaré qu’il n’était pas si facile de voter contre les paquets, car le soutien aux armes pourrait être inclus dans un projet de loi omnibus avec l’aide humanitaire.

Et la diplomatie n’est pas si simple, a ajouté Morgan.

« Ce n’est pas comme si on appuyait sur un bouton diplomatique et que la diplomatie se produisait », a-t-il déclaré. « Ni les parties russe ni ukrainienne n’ont montré de réel intérêt pour la diplomatie. Je pense que les deux camps pensent toujours qu’ils peuvent gagner, quelle que soit la façon dont ils le définissent.

Sanders a envoyé une lettre au groupe d’activistes partageant ses inquiétudes concernant les « guerres sans fin » et la guerre nucléaire. Mais le sénateur progressiste s’est dit tout aussi horrifié par l’invasion de Poutine.

« Les Ukrainiens ont le droit de résister à cette agression, tant en termes moraux qu’en vertu du droit international », a-t-il écrit. « Poutine et ses amis oligarques aspirent à un monde divisé et à la destruction de la démocratie. … Les États-Unis devraient soutenir une paix juste en Ukraine, fondée sur les principes de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et du droit international.»

