Des militants prétendent montrer un pilote capturé en vidéo — RT World News

L’aviateur néo-zélandais Phillip Mehrtens a été fait prisonnier la semaine dernière après avoir atterri dans une province indonésienne en difficulté

Des images du pilote néo-zélandais Philip Mehrtens, capturé par l’Armée séparatiste de libération de la Papouasie occidentale dans la province contestée de Papouasie en Indonésie au début du mois, ont été diffusées mardi et le montreraient entouré de rebelles lourdement armés.

Sebby Sambom, porte-parole de la branche armée du Mouvement uni de libération de la Papouasie occidentale (ULMWP), a publié les images, qui comprenaient des images censées montrer l’avion monomoteur Susi Air de Mehrtens en feu. D’autres images montrent Mehrtens entouré de ce qui semble être des combattants rebelles qui émettent les demandes de ses ravisseurs alors qu’ils sont armés de fusils semi-automatiques, de lances, d’arcs et de flèches.

Le natif de Christchurch ne sera pas libéré tant que la Papouasie n’aura pas obtenu son indépendance de l’Indonésie, a déclaré le chef rebelle Egianus Kogoya dans un communiqué accompagnant les images. Le président de l’ULMWP, Benny Wenda, a déclaré la semaine dernière que Mehrtens serait libéré en échange du retrait des troupes indonésiennes de la province, d’une enquête de l’ONU sur les violations présumées des droits de l’homme, d’un référendum sur l’indépendance et de l’annulation de la “Autonomie spéciale” statut dont jouit actuellement la province.















Cependant, Jakarta a refusé de bouger, insistant sur le fait que la région touchée par le conflit “rester à jamais une partie légitime” d’Indonésie.

Mehrtens aurait été enlevé par des membres de l’Armée de libération nationale de Papouasie occidentale plus tôt ce mois-ci après avoir atterri sur son vol charter commercial à l’aéroport de Paro, dans la régence éloignée de Nduga, dans la province. Son équipage – cinq Papous natifs – aurait été relâché sain et sauf.

Sambom à l’époque a rassuré The Telegraph que le pilote était soigné “humainement” et serait maintenu en vie. Mehrtens serait détenu à deux jours de marche de la piste d’atterrissage où il a été fait prisonnier, tandis que le gouvernement indonésien serait en train de le rechercher dans la région à l’aide d’hélicoptères et de caméras.

Sambom a déclaré que même si son groupe ne négocierait pas avec le “ennemi” gouvernement indonésien, il parlerait directement aux gouvernements néo-zélandais et australien de la libération de Mehrtens. À défaut, Sambom a déclaré que le pilote serait gardé pour former les jeunes de Papouasie occidentale à voler.

Le Free Papua Movement a longtemps cherché l’indépendance et a l’habitude de prendre des otages. En effet, Mehrtens était censé récupérer 15 ouvriers du bâtiment qui avaient été menacés par les rebelles après leur envoi à Paro pour construire un centre de santé.