Des militants pour le climat traînés hors du restaurant de Salt Bae après un sit-in de protestation dans une vidéo virale

Les steakhouses du chef turc Nusret Gokce à Londres et à Abu Dhabi font généralement la une des journaux en raison de leur cuisine raffinée et hors de prix. Les photos de nourriture et de facture de ces restaurants sont apparues à maintes reprises. Cependant, cette fois, c’est pour une autre raison. Une vidéo qui devient actuellement virale montre des militants pour le climat traînés hors du restaurant par les membres du personnel après avoir organisé des sit-in de protestation. Un groupe de huit militants pour le climat a été vu en train de protester contre les aliments à base de viande.

“Les partisans d’Animal Rebellion se font traîner par la sécurité au restaurant de @nusr_et à Londres ! Le restaurant est célèbre pour ses steaks – produits de la destruction de l’environnement et de l’exploitation des travailleurs et des animaux. Ce n’est pas un système alimentaire durable », a lu la légende de la vidéo. Selon les rapports, ces manifestants ont pris le contrôle des tables réservées aux clients dimanche. Ils ont également organisé des « menus fictifs » qui énuméraient les principales revendications du groupe comme un apéritif, , et dessert. Regardez la vidéo :

Les partisans d’Animal Rebellion se font traîner par la sécurité à @nusr_et ‘s à Londres !Le restaurant est célèbre pour ses steaks – produits de la destruction de l’environnement et de l’exploitation des travailleurs et des animaux. Ce n’est pas un système alimentaire durable.#PlantBasedFuture pic.twitter.com/n3SbNkBEpa — Rébellion animale (@RebelsAnimal) 3 décembre 2022

Le restaurant de Salt Bae comprend des éléments de menu tels qu’un «Golden Burger» pour 100 £, «Golden Kafes» pour 500 £. Plus tôt, une facture du restaurant a fait surface sur Internet qui semble avoir franchi toutes les limites des repas coûteux. Avec 22 articles répertoriés sur la facture, y compris des steaks, des baklavas et des vins, la facture s’élevait à 37 023,10 £ (Rs 38 lakh). Le montant total comprenait également des frais de service de 5 000 £.

Bien qu’il y ait eu plusieurs spéculations plus tôt sur les steaks dorés coûteux du restaurant, les convives semblaient avoir dépensé la majeure partie de leur facture en vins. Alors qu’ils n’ont commandé qu’un seul Tomahawk recouvert d’or, ils ont commandé une bouteille de Petrus 1996, un célèbre merlot de Pomerol à Bordeaux, et deux bouteilles de millésime Petrus, au prix de 9100 £ et 9950 £ respectivement. Ils ont également commandé deux bouteilles de Dom Pérignon Rosé 2006, au prix de 810 £ la bouteille.

Publicité

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici