Des militants pour le climat manifestent avant l’Assemblée générale de l’ONU

La 78e Assemblée générale des Nations Unies se réunit aujourd’hui à New York. À peu près 150 dirigeants mondiaux sont arrivés par avion comme militants pour le climat descendre dans la rue pour exiger la fin du utilisation de combustibles fossiles.

De hauts diplomates américains et chinois se sont rencontrés à Malte. Les pourparlers de haut niveau, qui pourraient tracer le chemin pour un Joe Biden-Xi Jinping réunion en novembreont été appelés «constructif.»

Cinq Américains devraient être libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran. Leur libérer est attendu après l’Iran reçoit 6 milliards de dollars dans dégelé fonds.

Le personnel d’Evergrande a été arrêté par la police chinoise. Les parts du promoteur immobilier endetté a chuté de 25 % suite aux détentions.

Arm et Instacart surfent sur l’optimisme face à la récession

Les investisseurs prudents cherchent à offres publiques par Arm et Instacart pour les signaux indiquant que le marché boursier catastrophique est derrière eux. Jusqu’à présent, leur optimisme a été validé.

25 % : De combien les actions d’Arm, le concepteur de puces basé au Royaume-Uni et propriété de SoftBank, ont bondi au cours de leur premier jour de négociation (Arm a conservé la plupart de ces gains le lendemain, même s’ils sont maintenant en baisse)

10 milliards de dollars : Valorisation de l’application de livraison de courses Instacart après avoir augmenté sa fourchette de prix d’introduction en bourse (une fraction de ce qu’elle était lorsque la société levait du capital-risque, mais une amélioration par rapport à la direction du prix d’introduction en bourse)

Nous avons écrit plus tôt ce mois-ci à propos le prochain dégel des introductions en bourse dans notre Weekend Brief (un e-mail réservé aux membres) on peut s’inscrire ici), et ces derniers succès, du moins à court terme,je souligne justement cela.

En parlant de récession… La Chine a une stratégie de prêt

Au lieu de dépenser pour sortir de la récession, la Chine cherche à se sortir des difficultés économiques par des prêts.

Jusqu’à présent, le pays s’en est tenu au point de vue du président Xi Jinping selon lequel éviter les mesures de relance budgétaire brisera l’habitude du pays d’investir dans l’immobilier (ce qui cela n’a pas été fructueux Pour dire le moins). La redistribution des richesses en Chine menacerait également la position du Parti communiste chinois, car elle donnerait davantage de pouvoir à davantage de Chinois, ce qui pourrait conduire à davantage de troubles sociaux.

C’est là que les prêts entrent en jeu. La réduction des taux d’intérêt et les réserves obligatoires pour les banques libèrent 500 milliards de yuans (environ 68,7 milliards de dollars) de liquidités pour l’économie chinoise, mais comme l’explique Nate DiCamillo de Quartz, c’est il est peu probable que cela incite à emprunter davantage à moins que la demande de nouveaux prêts ne s’améliore.

Citation : Elon l’ingénieur ?

« Je n’avais pas réalisé à quel point il était un ingénieur de fabrication pratique, qu’il parcourait les chaînes d’assemblage, que ce soit chez Tesla ou SpaceX, tous les jours et disait : « OK, pourquoi cette vis est-elle tournée de cette façon ? Ou pourquoi cela avance-t-il si lentement ? Et [he] peut même réécrire le code pour le faire.—Auteur Walter Isaacson, dans une interview avec Quartz

Nous avons discuté avec Isaacson de l’approche de Musk en matière de culture de travail, de ses craintes « apocalyptiques » concernant l’intelligence artificielle et de la durée pendant laquelle il peut continuer à adopter une approche « hardcore » dans ses entreprises sans compromettre leur productivité. Retrouvez cette interview complète et sa transcription ici.

Des découvertes surprenantes

Les nouvelles mamans sont beaucoup plus susceptibles de voir des visages porter un toast. Les femmes qui viennent d’accoucher ont des niveaux plus élevés d’ocytocinepeut-être en les rendant plus sensible à la paréidolie.

La NASA a embauché un chef de recherche sur les ovnis. L’agence a précisé que juste parce que le travail existe cela ne veut pas dire que les extraterrestres le font.

Mais la galaxie d’Andromède existe bel et bien, et elle est magnifique. Une photo de le voisin de la Voie Lactée a remporté le premier prix de photographie d’astrologie cette année.

Préparez-vous à vous connecter 60 minutes pendant 90 minutes… Plusieurs épisodes de l’émission télévisée seront s’étendre au-delà de leur homonyme cet automne.

… et préparez-vous à dire au revoir à vos émissions préférées sur HBO Max. Eh bien, pas nécessairement, mais ils courent un risque plus élevé d’être annulé que ceux des autres services de streaming.

