Des militants pour le climat jettent du liquide sur un tableau de Klimt à Vienne

Des membres du groupe Last Generation Austria ont déclaré sur Twitter qu’ils avaient attaqué le tableau “Mort et vie” de 1915 au Musée Léopold de Vienne pour protester contre l’utilisation des énergies fossiles par leur gouvernement.

BERLIN – Des militants du climat en Autriche ont attaqué mardi un célèbre tableau de l’artiste Gustav Klimt avec un liquide noir et huileux et l’un d’eux s’est ensuite collé au cadre du tableau.

Les militants de Just Stop Oil se sont également collés au cadre d’une des premières copies de “The Last Supper” de Léonard de Vinci à la Royal Academy of Arts de Londres, et à “The Hay Wain” de John Constable à la National Gallery.