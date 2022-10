Des militants pour le climat jettent de la soupe aux tomates sur le tableau “Tournesols” de Van Gogh à Londres, voici pourquoi

Le peintre postimpressionniste néerlandais, Vincent Van Gogh, est l’une des figures les plus célèbres de l’histoire de l’art occidental. Les amateurs d’art du monde entier s’alignent pour assister à ses peintures exquises. Mais deux militants de “Just Stop Oil” ont choqué les visiteurs de la National Gallery de Londres en jetant de la soupe aux tomates sur le tableau emblématique de Vincent Van Gogh. Bien que le tableau « Tournesol » ait été protégé par du verre, la scène était choquante en soi. Le clip qui devient viral montre maintenant les jeunes militants se coller au mur après avoir jeté la soupe. Découvrez le clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont été déconcertés et certains d’entre eux ont même déclaré qu’il existait de meilleurs moyens de faire entendre leur voix. Certains ne savaient même pas comment jeter de la nourriture sur une peinture allait améliorer l’environnement. Un utilisateur des médias sociaux a commenté : « Les gens deviennent fous d’impatience de jour en jour. Le monde devient de plus en plus fou. »

Un autre utilisateur d’Instagram a demandé: «Ils gaspillent cela. Gaspiller de la nourriture n’est-il pas mauvais pour l’environnement ? “Ah ! Ce n’est pas logique !” un troisième commentaire lu.

Selon The Guardian, l’une des militantes, Phoebe Pummer, 21 ans, s’est demandé si la vie valait plus ou l’art. Accompagnés d’Anna Holland, 20 ans, ils se sont demandé si l’art valait plus que la justice. Ou si les personnes présentes dans la salle sont plus soucieuses de protéger un tableau que de protéger la planète et les personnes qui y vivent.

Un porte-parole de Just Stop Oil a expliqué que la crise du coût de la vie fait partie de la crise pétrolière. Alors que des millions de personnes en Europe n’ont pas les moyens d’acheter du carburant, les familles ne peuvent même pas penser à chauffer une boîte de soupe.

Pendant ce temps, le personnel de la National Gallery a quitté la salle rapidement après l’incident. Ils ont également confirmé que la peinture n’avait pas été endommagée et qu’il n’y avait que des dommages mineurs au cadre. Des flics sont également arrivés sur les lieux et les militants ont ensuite été arrêtés pour dommages criminels et intrusion aggravée. Ils ont été placés en garde à vue dans un poste de police du centre de Londres.

