Des militants pour le climat exigeant la fin des combustibles fossiles ont peint à la bombe l’emblématique porte de Brandebourg à Berlin

Les colonnes de l’emblème berlinois, la Porte de Brandebourg, sont recouvertes de peinture orange le 17 septembre 2023 à Berlin. Des militants du groupe de défense du climat « Last Generation » ont déclaré avoir pulvérisé de la peinture d’avertissement orange sur les six colonnes de la porte de Brandebourg et avoir également versé de la peinture devant le monument pour appeler à une action politique contre le changement climatique et à l’élimination progressive des énergies fossiles. jusqu’en 2030, de manière socialement équitable.