Des militants pour le climat empêchent les jets privés de quitter l’aéroport Schiphol d’Amsterdam

Des centaines de militants écologistes vêtus de combinaisons blanches ont pris d’assaut une zone contenant des jets privés à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam et ont empêché les avions de partir pendant des heures en s’asseyant devant leurs roues samedi.

La police militaire est intervenue et a été vue emmenant des dizaines de manifestants dans des bus. Plus de 100 militants ont été arrêtés, a rapporté la chaîne de télévision nationale néerlandaise NOS.

La manifestation faisait partie d’une journée de manifestations dans et autour du hub aérien, organisée par Greenpeace et Extinction Rebellion dans le cadre de la préparation de la 27e Conférence des Parties de la CCNUCC (COP27) pourparlers sur le climat en Égypte.

Aucun retard sur les vols commerciaux n’a été signalé.

“Nous voulons moins de vols, plus de trains et une interdiction des vols court-courriers inutiles et des jets privés”, a déclaré le chef de campagne de Greenpeace Pays-Bas, Dewi Zloch.

Les militants disent que l’aéroport est la plus grande source d’émissions du pays

Des policiers ont arrêté un militant pour le climat lors de la manifestation de samedi, organisée par les groupes d’activisme environnemental Greenpeace et Extinction Rebellion. (Piroschka van de Wouw/Reuters)

Le groupe environnemental affirme que Schiphol est la plus grande source d’émissions de dioxyde de carbone aux Pays-Bas, émettant 12 milliards de kilogrammes par an.

Des centaines d’autres manifestants dans et autour du hall principal de l’aéroport portaient des pancartes indiquant “Restreindre l’aviation” et “Plus de trains”.

En réponse à la manifestation, Schiphol a déclaré qu’il visait à devenir un aéroport sans émissions d’ici 2030 et soutenait les objectifs de l’industrie aéronautique pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

La police militaire chargée de la sécurité de l’aéroport a déclaré dans un communiqué qu’elle avait “fait un certain nombre de détentions de personnes qui se trouvaient sur la propriété de l’aéroport sans y être autorisées”.

Le gouvernement néerlandais a annoncé en juin son intention de plafonner le nombre de passagers annuels à l’aéroport à 440 000, soit environ 11 % de moins que les niveaux de 2019, invoquant la pollution de l’air et les préoccupations climatiques.

Le ministre des Transports, Mark Harbers, a déclaré au Parlement le mois dernier que son bureau ne pouvait pas contrôler la croissance du trafic de jets privés, et le gouvernement envisage d’inclure la question dans sa politique climatique.