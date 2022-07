Des militants pour le climat ciblent la peinture de Botticelli — RT World News

Les militants italiens ont tenté de se coller à “Primavera” à Florence pour protester contre les combustibles fossiles

Vendredi, des éco-activistes italiens se sont collés à “Primavera” de Sandro Botticelli à la Galerie des Offices à Florence. Les manifestants veulent que le gouvernement italien abandonne les combustibles fossiles, même au milieu de la flambée des prix.

Deux manifestants ont collé leurs mains à une feuille de verre protégeant le chef-d’œuvre de Botticelli du XVe siècle, tandis que d’autres ont pris des photos et tenu une banderole lisant “pas de gaz, pas de charbon.” Le groupe, se faisant appeler la “Last Generation”, a affirmé qu’il avait pris soin d’utiliser un type de colle qui n’endommagerait pas le verre.

Le personnel du musée a rapidement détaché les deux éco-guerriers du tableau de trois mètres, après quoi les manifestants se sont jetés au sol de la galerie et ont refusé d’être entraînés.

Siamo ancora in tempo per salvarci, mail #governo non agirà senza una fortissima spinta popolare. E’ il momento di smetterla con i combustibili fossili. L’alternative esistono ! Unissez-vous à la résistance civile ! pic.twitter.com/Q70V3ZMiRv – Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) 22 juillet 2022

Dans une déclaration sur son site Internet, le groupe a exposé ses demandes : que l’Italie annule immédiatement ses plans de réouverture des centrales au charbon désaffectées et d’annulation des projets de forage de gaz, et que le pays augmente l’énergie solaire et éolienne d’au moins 20 gigawatts cette année – un grand commande donnée L’Italie prévoit actuellement d’ajouter un total de 8 GW à sa capacité d’énergie renouvelable d’ici 2024.

Les Italiens sont quant à eux aux prises avec des factures d’énergie qui montent en flèche, l’échec perçu du Premier ministre sortant Mario Draghi à résoudre ce problème ayant conduit à l’effondrement de son gouvernement la semaine dernière et à sa démission jeudi.

Le groupe d’activistes a déclaré qu’il visait un musée comme “L’Italie est reconnue internationalement comme le berceau du patrimoine artistique et muséal”, qui, selon eux, seront affectés par “l’effondrement éco-climatique et social en cours.” La semaine dernière, le groupe a interrompu une représentation de “Madame Butterfly” de Puccini dans la ville toscane de Lucca, alors que ses membres se sont déjà assis sur des autoroutes pour perturber la circulation.

Dans une déclaration sur un récent blocage d’un périphérique à Rome, Last Generation a reconnu qu’il empêchait délibérément les Romains de se détendre au bord de la mer ou d’aller travailler.

Last Generation n’est pas le seul groupe d’activistes du climat dont les membres se sont collés à des peintures célèbres. Au Royaume-Uni, un groupe appelé “Just Stop Oil” a ciblé cet été des œuvres de Giampietrino, Vincent Van Gogh et John Constable dans le but d’attirer l’attention sur leur cause.