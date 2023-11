Des militants pour le climat brisent le verre protégeant le tableau de Vénus de Velazquez à la National Gallery de Londres

LONDRES — Deux manifestants contre le changement climatique ont été arrêtés lundi après avoir brisé un panneau de protection en verre recouvrant une célèbre peinture à l’huile de Diego Velázquez à la National Gallery de Londres, a annoncé lundi la police.

Les deux militants du groupe Just Stop Oil ont ciblé « Les toilettes de Vénus » de Velázquez, également connue sous le nom de « La Vénus Rokeby », avec de petits marteaux. Des photos montraient le panneau de protection en verre percé de plusieurs trous.

Just Stop Oil, qui a déjà mené des manifestations similaires contre des œuvres d’art et des bâtiments publics célèbres, a déclaré que l’action de lundi visait à exiger du gouvernement britannique qu’il mette immédiatement fin à toutes les licences pour l’exploration, le développement et la production de combustibles fossiles au Royaume-Uni.

Le groupe a déclaré lundi que les deux militants avaient choisi de cibler la peinture à l’huile de Velázquez du XVIIe siècle, l’un des chefs-d’œuvre les plus célèbres de l’artiste espagnol, parce qu’elle avait déjà été sabrée dans le cadre du mouvement des suffragettes appelant aux droits des femmes en 1914.

Just Stop Oil a déclaré que les manifestants avaient martelé le panneau de verre, puis avaient déclaré aux personnes présentes à la galerie : « Les femmes n’ont pas obtenu le droit de vote en votant. L’heure est aux actes, pas aux paroles. »

« La politique nous fait défaut. Cela a laissé tomber les femmes en 1914 et c’est encore le cas aujourd’hui”, ont-ils ajouté.

La police a déclaré que les deux hommes avaient été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de dommages criminels. La National Gallery a déclaré que le tableau avait été retiré de l’exposition afin que les restaurateurs puissent l’examiner.

« Les deux hommes ont semblé frapper « Les toilettes de Vénus » (« La Vénus Rokeby ») de Velázquez avec ce qui semblait être des marteaux de sauvetage d’urgence. La salle a été vidée de tout visiteur et la police a été appelée”, a indiqué le musée dans un communiqué.

La salle a été rouverte peu de temps après avec un autre tableau remplaçant le Velázquez où il était accroché, a ajouté le musée.

« Les toilettes de Vénus » représente une Vénus nue, la déesse de l’amour, allongée sur un lit, le dos tourné vers le spectateur, tandis que son fils Cupidon tient un miroir devant son visage.

Le tableau a été pris pour cible en 1914 par la suffragette Mary Richardson pour protester contre l’emprisonnement d’une autre militante des droits des femmes, Emmeline Pankhurst. Le tableau a subi plusieurs entailles à l’époque mais a ensuite été réparé.

La police a déclaré que les agents avaient également arrêté lundi des dizaines d’autres manifestants de Just Stop Oil qui « marchaient lentement » et obstruaient la circulation dans le centre de Londres, à Whitehall, dans le cadre de leur stratégie de désobéissance civile.

L’année dernière, deux militants ont jeté deux boîtes de soupe aux tomates sur les « Tournesols » de Vincent van Gogh, également à la National Gallery, pour protester contre l’extraction de combustibles fossiles. Ils n’ont pas endommagé le tableau, qui était recouvert de verre.

Faisant partie d’une vague de jeunes groupes de protestation d’action directe à travers le monde, Just Stop Oil est soutenu par le Fonds d’urgence climatique basé aux États-Unis, créé pour soutenir les manifestations environnementales perturbatrices.

Les militants de Just Stop Oil ont organisé à plusieurs reprises de nombreuses manifestations de grande envergure sur les autoroutes et les routes les plus fréquentées, ainsi que lors de tournois sportifs.

En juillet, les autorités britanniques ont étendu les pouvoirs de la police, lui permettant de cibler les militants qui arrêtent la circulation et d’organiser des manifestations statiques.