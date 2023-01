Des militants pour le climat bloquent la route principale vers La Haye

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Des centaines de militants pour le climat ont bloqué samedi l’une des principales routes menant à La Haye, défiant les tentatives d’empêcher leur manifestation qui ont suscité des inquiétudes concernant les restrictions au droit de manifester aux Pays-Bas.

Les manifestants, dont beaucoup agitaient des drapeaux colorés avec le symbole du groupe environnemental Extinction Rebellion et un tenant une pancarte disant, en néerlandais, “Ceci est une voie sans issue”, se sont rassemblés sur la route A12 près du siège temporaire du parlement néerlandais. La police et des centaines d’autres manifestants ont regardé.

Environ une heure après le début du blocus, les agents ont commencé à arrêter les manifestants qui refusaient de quitter la route.

Plus tôt cette semaine, six militants d’Extinction Rebellion ont été arrêtés par les autorités, soupçonnés de sédition liée à des appels à organiser la manifestation. Un juge a confirmé vendredi une ordonnance interdisant à un autre militant de la région pendant 90 jours.

Les arrestations et l’ordre d’exclusion ont déclenché des troubles parmi les militants qui affirment que cela porte atteinte à leur droit de manifester pacifiquement.

La porte-parole d’Extinction Rebellion, Anne Kervers, a déclaré que le grand nombre de participants “montre ce que la société pense des subventions aux combustibles fossiles et de l’intimidation et de la criminalisation de l’activisme climatique non violent”.

Les procureurs ont défendu leur action, affirmant que les suspects appelaient les partisans à participer au “blocage dangereux et perturbateur” de la route.

“Appeler à une infraction pénale – comme bloquer une voie publique – équivaut à une sédition”, ont déclaré les procureurs dans un communiqué.

Ils ont déclaré que le blocus de la route très fréquentée menant à La Haye était un danger pour les automobilistes et les manifestants.

“Manifester est un droit fondamental et est facilité par la municipalité de La Haye”, ont déclaré les procureurs. « Il y a des centaines de manifestations à La Haye chaque année qui se déroulent sans encombre. Mais une manifestation n’est pas une autorisation de commettre des infractions pénales.

Les militants d’Extinction Rebellion ont cependant juré de poursuivre leurs manifestations, dans lesquelles ils exigent la fin des allégements fiscaux du gouvernement pour les entreprises liées aux combustibles fossiles.

« Il est essentiel que les citoyens puissent manifester contre cela dans un lieu qui compte. Pour Extinction Rebellion, cela inclut l’A12, entre la Chambre des représentants et le ministère de l’Économie et du Climat », a indiqué le groupe dans un communiqué. “Toute nuisance pour la circulation, par exemple, devra être tolérée.”

D’autres militants ont rejoint la manifestation par solidarité.

« Nous sommes très préoccupés par le fait que le droit de manifester est de plus en plus restreint aux Pays-Bas. Nous soutenons fermement les militants pacifiques qui exercent leur droit de manifester », a déclaré Andy Palmen de la branche néerlandaise de Greenpeace dans un communiqué avant la manifestation.

Mike Corder, Associated Press