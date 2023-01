Des militants pour le climat bloquent la route principale vers La Haye

Les manifestants, dont beaucoup agitaient des drapeaux colorés avec le symbole du groupe environnemental Extinction Rebellion et un tenant une pancarte disant, en néerlandais, “Ceci est une voie sans issue”, se sont rassemblés sur la route A12 près du siège temporaire du parlement néerlandais. La police et des centaines d’autres manifestants ont regardé.

Plus tôt cette semaine, six militants d’Extinction Rebellion ont été arrêtés par les autorités, soupçonnés de sédition liée à des appels à organiser la manifestation. Un juge a confirmé vendredi une ordonnance interdisant à un autre militant de la région pendant 90 jours.

Les arrestations et l’ordre d’exclusion ont déclenché des troubles parmi les militants qui affirment que cela porte atteinte à leur droit de manifester pacifiquement.

La porte-parole d’Extinction Rebellion, Anne Kervers, a déclaré que le grand nombre de participants “montre ce que la société pense des subventions aux combustibles fossiles et de l’intimidation et de la criminalisation de l’activisme climatique non violent”.