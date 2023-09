Des militants pour le climat aspergent la porte de Brandebourg de Berlin de peinture orange

BERLIN — Des militants allemands pour le climat ont pulvérisé de la peinture orange sur la porte de Brandebourg à Berlin dimanche matin pour exhorter le gouvernement allemand à prendre des mesures plus urgentes contre le changement climatique.

Les membres du groupe The Last Generation ont utilisé des extincteurs remplis de peinture pour pulvériser les six colonnes du monument populaire de la capitale allemande. Les priorités du groupe sont notamment d’amener l’Allemagne à cesser d’utiliser tous les combustibles fossiles d’ici 2030 et à prendre des mesures à court terme, notamment en imposant une limite de vitesse générale à 100 kilomètres par heure (62 mph) sur les autoroutes, afin de réduire plus rapidement les émissions.

« La manifestation montre clairement qu’il est temps d’opérer un changement politique », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Loin des combustibles fossiles – vers l’équité. »

La police a bouclé la zone entourant la porte de Brandebourg et a confirmé avoir arrêté 14 militants affiliés à Last Generation.

Le groupe surtout connu pour ses manifestations au cours desquelles des militants se collent aux routes et bloquent la circulation joue un rôle provocateur et polarisant dans la politique et la société allemandes.

Le maire de Berlin, Kai Wegner, a condamné les actions du groupe, affirmant que leurs tactiques vont au-delà des formes légitimes de protestation.

« Avec ces actions, ce groupe porte non seulement atteinte à la porte historique de Brandebourg, mais aussi à notre libre discours sur les questions importantes de notre époque et de notre avenir », a-t-il déclaré à l’agence de presse allemande dpa.

The Associated Press