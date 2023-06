Des militants pour le climat arrêtés après avoir vandalisé un tableau de Monet au musée de Stockholm

Deux femmes ont été arrêtées à Stockholm après avoir jeté « une sorte de peinture » sur un tableau de l’artiste français Claude Monet, puis se sont collées au cadre, a annoncé mercredi le Musée national de Suède.

Le tableau, « Le jardin de l’artiste à Giverny », était exposé dans le cadre d’une exposition au musée. La porte-parole Hanna Tottmar a déclaré que les œuvres d’art étaient enfermées dans du verre et « étaient actuellement examinées par les conservateurs du musée pour voir si des dommages s’étaient produits ».

L’exposition, intitulée « Le jardin », a été fermée mais devrait rouvrir aux visiteurs jeudi. « Nous nous éloignons naturellement des actions où l’art ou le patrimoine culturel risque d’être endommagé … quel que soit le but », a déclaré Per Hedström, directeur par intérim du musée.

Avant d’être appréhendés, les militants ont étalé de la peinture rouge sur le tableau, selon une vidéo de l’incident de mercredi.

« La situation est urgente. En tant qu’infirmière, je refuse de regarder. La pandémie n’était rien comparée à l’effondrement climatique. C’est une question de vie ou de mort », a crié l’une des femmes, identifiée dans un communiqué comme Emma Johanna Fritzdotter.

LES FEMMES POLONAISES PLANIFIENT DES PROTESTATIONS POUR LES DROITS À L’AVORTEMENT ET DEMANDENT LA LIBÉRALISATION DE LA LOI SUR L’AVORTEMENT

« Les gens ne mourront pas simplement d’un coup de chaleur. De nouvelles maladies se propageront, et nous ne pouvons même pas imaginer l’étendue de cela », a-t-elle déclaré.

Helen Wahlgren, porte-parole du groupe d’activistes Restore Wetlands, a déclaré que le but de l’action du musée était de faire pression sur le gouvernement suédois pour qu’il réduise les émissions de gaz à effet de serre.

« Nous devons faire tout notre possible pour attirer l’attention sur cette catastrophe climatique et nos demandes de restauration des zones humides » qui stockent de grandes quantités de carbone « , a déclaré Wahlgren.

« Le jardin de l’artiste à Giverny », que Monet a peint en 1900, est la dernière œuvre d’art d’un musée à être ciblée par les militants du climat pour attirer l’attention sur le réchauffement climatique.

Le groupe britannique Just Stop Oil a jeté de la soupe aux tomates sur « Sunflowers » de Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres en octobre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les militants de Just Stop Oil se sont également collés au cadre d’une des premières copies de « The Last Supper » de Léonard de Vinci à la Royal Academy of Arts de Londres, et à « The Hay Wain » de John Constable à la National Gallery.