Des militants pour le climat arrêtés après avoir collé leurs mains sur une peinture de Picasso à la Melbourne Gallery

Des militants pour le climat d’Extinction Rebellion ont été arrêtés après avoir collé leurs mains sur un tableau prisé de Picasso dans une galerie de Melbourne. La cascade à la National Gallery of Victoria fait partie de la protestation des militants du climat pour mettre en lumière les guerres et les famines qui accompagnent la crise climatique, a rapporté VICE News. Pour cette raison, ils ont choisi le tableau Massacre en Corée de Picasso qui met en lumière la position anti-guerre de l’artiste légendaire.

Extinction Rebellion organise souvent de telles manifestations pour faire comprendre leur point de vue sur la crise climatique. le groupe a déclaré qu’il n’avait aucune intention d’endommager la peinture, c’est pourquoi ils en ont choisi une avec un bouclier de protection en plexiglas. Dans le tableau de Picasso, des femmes et des enfants nus sont représentés en train d’être massacrés par un peloton d’exécution – des « soldats déshumanisés », comme l’appelle Extinction Rebellion.

Expliquant comment les migrations de masse peuvent conduire à des conflits et à la famine, le porte-parole d’Extinction Rebellion, Mark Conroy, a déclaré à VICE : « … En faisant le lien avec le tableau Massacre en Corée de Picasso, qui est une représentation très crue de la guerre et de la dégradation, nous espérons établir ces liens. .”

Extinction Rebellion Australia a écrit sur Instagram que des précautions avaient été prises pour s’assurer qu’aucun dommage n’était causé à la peinture et que seul le verre était impacté. “En ciblant cette peinture et cette exposition de haut niveau, XR Vic attire l’attention sur la responsabilité de tous les gouvernements, entreprises et institutions d’agir maintenant sur la crise climatique et écologique”, ont-ils ajouté.

Cette manifestation a marqué le deuxième jour de leur « rébellion du printemps ». Avec leurs actes de rébellion, le groupe veut envoyer le message “No More Gas, No More Oil, No More Coal and No More Native Logging!”

La police a déclaré que l’homme et la femme, âgés respectivement de 59 et 49 ans, avaient été libérés sans inculpation. Cependant, ils pourraient recevoir une convocation au tribunal si des dommages criminels sont découverts au cours de l’enquête. Cette méthode de protestation devient populaire parmi les militants du climat.

Conduisant à la maison le message d’Extinction Rebellion sur “pas d’art sur une planète morte”, il a été découvert l’année dernière que l’art rupestre ancien dans les grottes calcaires du sud de Sulawesi en Indonésie se dégradait à cause du changement climatique, selon les rapports scientifiques de Nature. La peinture rupestre remonte à l’ère du Pléistocène il y a entre 45 000 et 20 000 ans.

