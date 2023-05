Des militants palestiniens tirent une roquette sur Israël quelques heures seulement après avoir accepté le cessez-le-feu

Des militants palestiniens ont tiré une roquette sur le sud d’Israël dimanche, quelques heures seulement après que l’armée israélienne et des groupes palestiniens ont convenu d’un cessez-le-feu.

Aucun groupe terroriste n’a assumé la responsabilité de l’attaque dimanche après-midi, et Israël n’a pas encore publié de réponse. La roquette, lancée depuis Gaza, a atterri sans danger dans une zone dégagée, selon les Forces de défense israéliennes.

Les forces israéliennes ont tué 33 Palestiniens la semaine dernière en cinq jours de combats qui ont suivi le meurtre par Israël de trois membres importants du groupe terroriste du Jihad islamique palestinien. Pendant ce temps, deux personnes en Israël ont été tuées.

La violence s’est poursuivie jusqu’à ce que les représentants des deux groupes parviennent à un accord de cessez-le-feu négocié par l’Égypte. Cet accord est entré en vigueur samedi et a duré jusqu’au lancement de la fusée dimanche.

Israël affirme que ses premières frappes la semaine dernière visaient Khalil Bahitini, le commandant du Jihad islamique palestinien organisation terroriste Division du nord de Gaza ; Jahed Ahnam, le secrétaire du conseil militaire du Jihad islamique palestinien, ainsi que Tarek Az Aldin, 49 ans, un agent supérieur qui a supervisé les communications et coordonné les attaques terroristes dans les territoires israéliens.

Les frappes ont également tué des civils, dont trois femmes et quatre enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. Tsahal a reconnu et déploré ces pertes, notant que si leurs frappes visaient exclusivement des « cibles du JIP », ces cibles « agissent dans des populations civiles très peuplées ». Quatre autres civils palestiniens ont été tués dans ce que Tsahal a qualifié de ratés de roquettes palestiniennes qui ont échoué et ont atterri à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lancé un avertissement sévère aux militants lors d’une réunion du cabinet ce week-end.

« Les ennemis d’Israël à Gaza et bien au-delà de Gaza savent que même s’ils essaient de se cacher, nous sommes capables et prêts à les atteindre à tout moment », a-t-il déclaré.

Tout au long du conflit, des militants palestiniens ont tiré quelque 1 400 roquettes sur Israël, dont la grande majorité a été bloquée par le système de défense Iron Dome du pays. Pendant ce temps, des jets israéliens ont effectué des frappes sur environ 400 cibles, selon une estimation de Tsahal.

NOTE DE LA RÉDACTION : Ce rapport a été mis à jour pour clarifier les circonstances entourant la mort des Palestiniens.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.