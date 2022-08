Des militants palestiniens lancent un avertissement à Israël

Le Jihad islamique palestinien a déclaré qu’il “reprendrait les combats” si Israël violait un cessez-le-feu

Le chef du Jihad islamique palestinien (JIP), Ziyad Al-Nakhala, a déclaré lundi que ses militants reprendraient les armes si Israël violait les termes d’un cessez-le-feu négocié par l’Égypte qui a mis fin à trois jours de frappes aériennes et d’attaques à la roquette.

Israël et le JIP ont convenu dimanche d’un cessez-le-feu, qui est entré en vigueur peu avant minuit. La trêve, facilitée par les négociateurs égyptiens, a mis fin à trois jours d’attaques à la roquette par le JIP et de frappes aériennes par Israël, qui ont fait des dizaines de morts parmi les Palestiniens.

Dans un discours prononcé lundi, Al-Nakhala a qualifié l’opération du JIP de “la victoire.” Alors qu’aucun Israélien n’a été tué par les quelque 1 000 roquettes que son groupe a lancées depuis Gaza, Al-Nakhala a déclaré que la campagne du JIP a néanmoins démontré “unité” entre les différentes factions militantes opérant à Gaza.

Le Hamas, le plus important de ces groupes et l’autorité gouvernementale de l’enclave palestinienne, n’a pas pris part aux attaques.



Al-Nakhala a déclaré à ses partisans que “Si l’ennemi ne respecte pas ce que nous avons convenu par l’intermédiaire du médiateur égyptien, nous reprendrons le combat et Dieu fera de nous ce qu’il voudra”, selon une traduction publiée par plusieurs médias israéliens.

En Israël, le bureau du Premier ministre Yair Lapid a averti que si le cessez-le-feu était violé par le JIP, « L’État d’Israël se réserve le droit de réagir fermement.

Les termes de l’accord n’ont pas été rendus publics. Cependant, alors que les négociations avaient lieu dimanche, Al-Nakhala a déclaré aux journalistes que son camp avait exigé la libération de Khalil Awawda et de Bassem Saadi. Le premier est un membre du JIP en grève de la faim dans une prison israélienne, tandis que le second est le chef du groupe en Cisjordanie, qui a été arrêté par les forces israéliennes lors d’un raid lundi dernier.

Israël n’a pas accepté de libérer l’un ou l’autre des deux hommes, ont informé les journalistes lundi. Le Times of Israel a rapporté que Jérusalem-Ouest a “sans intention” de remettre l’un ou l’autre des prisonniers.

L’arrestation de Saadi a été en grande partie responsable du lancement de la dernière escalade entre Israël et le JIP, qui a été la plus sanglante depuis qu’Israël et le Hamas ont mené une guerre de 15 jours en mai 2021. Après l’opération d’arrestation, au cours de laquelle un adolescent palestinien a été tué, les membres du JIP ont été placés en état d’alerte maximale et Israël a lancé une série de frappes contre l’organisation à partir de vendredi, invoquant une menace immédiate pour l’État de la part du groupe.

Commençant vendredi par une frappe aérienne sur le domicile du commandant du JIP Taysir al-Jabari, l’« opération Aube naissante » a entraîné la destruction de sites de roquettes, d’entrepôts et de postes d’observation du JIP, ainsi que la mort de plusieurs de ses membres, dont un autre commandant, Khaled Mansour.

Les responsables palestiniens affirment que 44 personnes ont été tuées à Gaza depuis vendredi, dont plus d’une douzaine d’enfants, tandis que plus de 300 autres ont été blessées. Israël a nié toute responsabilité dans certains de ces décès, les blâmant sur des tirs de roquettes palestiniens ratés.

Alors que le cessez-le-feu s’est tenu lundi après-midi, Israël a levé ses blocus sur Gaza et a permis aux camions transportant du carburant et de la nourriture d’entrer dans l’enclave. Les résidents israéliens près de la frontière de Gaza ont été informés qu’ils n’avaient plus besoin de rester près des abris anti-bombes, et les écoles, les entreprises et les transports publics dans ces zones sont revenus à la normale.