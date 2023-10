Des militants palestiniens lancent des attaques surprises en Israël

Israël a construit une immense clôture le long de la frontière avec Gaza destinée à empêcher les infiltrations. Il pénètre profondément sous terre et est équipé de caméras, de capteurs de haute technologie et d’une technologie d’écoute sensible. L’infiltration a marqué une réalisation majeure – et une escalade – du Hamas.

Au moins un Israélien a été tué par des tirs de roquettes, ont indiqué les autorités. Des vidéos et des photos graphiques mais non vérifiées, partagées rapidement sur les réseaux sociaux, suggèrent que le bilan pourrait fortement augmenter.

Israël et l’Égypte ont imposé un blocus sur Gaza après que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007. Il y a eu quatre guerres depuis lors, la dernière en 2021. Il y a également eu de nombreuses séries de combats entre Israël et le Hamas et d’autres groupes militants plus petits basés à Gaza. Gaza.

Le blocus, qui restreint la circulation des personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza, a dévasté l’économie du territoire. Israël affirme que cela est nécessaire pour empêcher les groupes militants de constituer leurs arsenaux, tandis que les Palestiniens estiment que cela équivaut à une punition collective.

Ces tirs d’assaut surviennent pendant une période de violents combats en Cisjordanie, où près de 200 Palestiniens ont été tués lors de raids militaires israéliens cette année. Israël affirme que les raids visent des militants, mais des manifestants qui lançaient des pierres et des personnes non impliquées dans les violences ont également été tués.

Les attaques palestiniennes contre des cibles israéliennes ont jusqu’à présent tué plus de 30 personnes en 2023.

Les tensions se sont également étendues à Gaza, où des militants liés au Hamas ont organisé de violentes manifestations le long de la frontière israélienne ces dernières semaines. Ces manifestations ont été interrompues fin septembre après une médiation internationale.

Le gouvernement israélien, dirigé par Netanyahu, est le plus à droite de l’histoire de l’État.

Les développements étonnants de samedi surviennent à un moment crucial, alors que le pays poursuit ce qui serait un accord historique visant à normaliser ses relations avec l’Arabie saoudite, négocié par les États-Unis.

Toute nouvelle reprise des combats risque de mettre à rude épreuve ce processus.

L’offensive surprise palestinienne survient 50 ans après que les voisins arabes d’Israël ont lancé une attaque surprise coordonnée qui a déclenché la guerre israélo-arabe de 1973.