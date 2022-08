Des militants palestiniens disent que 100 roquettes ont été lancées sur Israël (VIDÉOS)

Le dôme de fer israélien en a intercepté de nombreuses, alors que les avions de Tsahal pilonnaient Gaza

Le Jihad islamique palestinien (JIP) a déclaré vendredi qu’il avait lancé plus de 100 roquettes sur Israël, avertissant qu’une offensive plus large suivrait. L’assaut a été lancé en réponse à une opération militaire israélienne qui a tué l’un des plus hauts commandants du JIP et a continué à secouer Gaza pendant la nuit.

Des jets israéliens ont frappé un immeuble à Gaza plus tôt vendredi, éliminant le commandant du JIP Taysir al-Jabari. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont également ciblé 10 à 20 membres supplémentaires du JIP avec des missiles et de l’artillerie, dans une offensive spectaculaire qu’elle a baptisée “Opération Breaking Dawn”.

Le JIP a immédiatement menacé de frapper Tel-Aviv avec des missiles en réponse, et quelques heures après la mort d’al-Jabari, des sirènes de raid aérien ont pu être entendues dans le sud d’Israël. Des séquences vidéo tournées par la correspondante arabe de RT, Dalia Nammari, ont montré certains de ces projectiles passant au-dessus de la frontière entre Israël et Gaza, certains étant interceptés par les batteries de défense antimissiles israéliennes Iron Dome.

Le JIP a déclaré avoir tiré plus de 100 roquettes sur des villes du sud et du centre d’Israël, ajoutant que le barrage était “juste le commencement” de sa réponse à l’assassinat d’al-Jabari. Tsahal a affirmé qu’environ 80 roquettes ont été tirées depuis Gaza, dont environ la moitié n’a pas atteint l’enclave palestinienne. Sur les 46 qui ont pénétré en territoire israélien, 33 ont été interceptés par le Dôme de fer tandis que les autres sont tombés dans des zones dégagées, a déclaré Tsahal.

On pense que le JIP possède des roquettes al-Qods artisanales, ainsi que des missiles antichars et des roquettes Qassam plus couramment déployés par le Hamas, un groupe militant palestinien plus important.

Au milieu de la salve de Gaza, des avions israéliens ont lancé une vague de nouvelles frappes aériennes sur Gaza, ciblant ce que les FDI ont déclaré être “sites de production d’armes, entrepôts et positions de tir.” Des séquences vidéo ont capturé le moment où une prétendue position de tir de roquettes et deux entrepôts de stockage ont été anéantis par des missiles.

כלי טיס של צה”ל תקפו לפני זמן קצר, שני מחסנים לאחסון אמצעי לחימה ועמדת שיגור רקטות נוספת שלון הטרור הג’יהאד האיסלמיסלמי הפלסטיני. צה”ל ממשיך גם עכשיו לתקוף מטרות טרור של הגא”פ ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/8xJQumN8xv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 5 août 2022

“ כלי טיס של צה”ל תקפו לפני זמן קצר, שני מחסנים לאחסון אמצעי לחימה ועמדת שיגור רקטות נוספת שלון הטרור הג’יהאד האיסלמיסלמי הפלסטיני. צה”ל ממשיך גם עכשיו לתקוף מטרות טרור של הגא”פ ברחבי רצועת עזה. pic.twitter.com/QoH9Tp6FBi — Armée de l’air israélienne (@IAFsite) 5 août 2022

Des responsables palestiniens ont déclaré qu’au moins dix personnes avaient été tuées par les frappes aériennes israéliennes, dont une fillette de cinq ans, tandis que plus de 55 Palestiniens supplémentaires avaient été blessés.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a annoncé plus tôt vendredi qu’il avait autorisé le rappel de quelque 25 000 réservistes, tandis que le porte-parole de Tsahal, Ron Kochav, a déclaré à la Douzième chaîne que l’opération contre le JIP serait “prendre un certain temps.”

Dans son propre discours à la nation vendredi soir, le Premier ministre Yair Lapid a utilisé des termes similaires, affirmant que la bataille “Prendra le temps qu’il faudra.”

« Israël ne restera pas les bras croisés quand il y aura ceux qui essaient de nuire à ses civils », Lapid a déclaré. “Ce gouvernement a une politique de tolérance zéro pour toute tentative d’attaque – de quelque nature que ce soit – de Gaza vers le territoire israélien.”

La dernière escalade a commencé lorsque les forces israéliennes ont arrêté lundi le chef du JIP en Cisjordanie, Bassem Saadi, dans la ville de Jénine. Un adolescent palestinien a été tué lors du raid contre la maison de Saadi, déclenchant un tollé dans les territoires palestiniens. Alors que le JIP plaçait ses combattants en état d’alerte maximale, les responsables israéliens ont à plusieurs reprises mis en garde cette semaine contre des attaques de vengeance imminentes.