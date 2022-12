Des militants pacifistes israéliens manifestent leur présence dans le point chaud de Cisjordanie

Après les élections législatives du mois dernier, le gouvernement le plus à droite et le plus religieux de l’histoire d’Israël est sur le point d’être installé dans les jours ou les semaines à venir, avec le retour au pouvoir de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu.

La visite de vendredi faisait partie des offres régulières des groupes anti-occupation, mais la participation a été plus importante que d’habitude en raison des résultats des élections et de l’incident de la semaine dernière à Hébron, a déclaré Ori Givati, porte-parole de Breaking the Silence, l’un des groupes organisant le voyage. .

“Il y a certainement une peur pour la sécurité, d’abord et avant tout pour les Palestiniens sous cette occupation qui vont maintenant être sous un gouvernement qui promeut plus que jamais la haine et le racisme envers eux, et envers notre organisation et d’autres organisations et militants qui sont maintenant en une réalité où leur activité ici est délégitimée, aussi plus que jamais », a déclaré Givati.