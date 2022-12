Des militants pacifistes israéliens manifestent leur présence dans le point chaud de Cisjordanie

HEBRON, Cisjordanie (AP) – Des dizaines de militants pacifistes israéliens ont visité la plus grande ville de Cisjordanie occupée vendredi en signe de solidarité avec les Palestiniens, au milieu des chants de « honte, honte » des chahuteurs ultra-nationalistes.

La rencontre dans le centre d’Hébron a signalé l’élargissement du fossé entre les Israéliens sur la nature de leur société et le régime militaire illimité d’Israël sur les Palestiniens, maintenant dans sa 56e année.

Après les élections législatives du mois dernier, le gouvernement le plus à droite et le plus religieux de l’histoire d’Israël est sur le point d’être installé dans les jours ou les semaines à venir, avec le retour au pouvoir de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Dans le cadre d’accords de coalition, Netanyahu a déjà confié les principales autorités de Cisjordanie à des chefs de factions ultra-nationalistes, dont l’ancien personnage marginal Itamar Ben-Gvir, connu pour sa rhétorique anti-arabe. Les nouveaux rôles comprennent la surveillance de la construction des colonies israéliennes et la police paramilitaire des frontières, souvent déployée dans les centres de population palestiniens.

Dans le même temps, des militants pour la paix et des groupes de défense des droits pro-palestiniens ont été attaqués ces dernières années par des politiciens de droite les qualifiant de traîtres.

Le déclencheur immédiat de la tournée de vendredi a été un incident dans l’instabilité d’Hébron qui a été filmé la semaine dernière. La vidéo montre un soldat poussant un homme au sol et le frappant au visage après une confrontation tendue avec un petit groupe de militants pour la paix. On entend un autre militaire dire aux militants : « Ben-Gvir va arranger les choses ici. Ça y est, vous avez perdu.

Le soldat qui prononçait les railleries a d’abord été condamné à 10 jours de prison militaire, mais l’armée a ensuite réduit la peine à six jours.

En tant que nouveau ministre de la Sécurité nationale, Ben-Gvir aura le contrôle de la police des frontières dont les troupes sont souvent déployées aux côtés des soldats réguliers en Cisjordanie.

Alors qu’environ 200 militants pacifistes sont arrivés dans le centre d’Hébron vendredi, ils ont été accueillis par un groupe de manifestants tenant une banderole sur laquelle on pouvait lire : “Le peuple d’Israël exige : expulsez l’anarchiste d’Hébron”. Un homme criant à travers un porte-voix a crié “honte, honte”, alors que les visiteurs écoutaient les guides touristiques dans un parking, séparés des manifestants de droite par les forces de sécurité.

La visite de vendredi faisait partie des offres régulières des groupes anti-occupation, mais la participation a été plus importante que d’habitude en raison des résultats des élections et de l’incident de la semaine dernière à Hébron, a déclaré Ori Givati, porte-parole de Breaking the Silence, l’un des groupes organisant le voyage. .

Il a déclaré que les militants étaient inquiets – mais également déterminés à poursuivre leur travail, y compris des visites dans des points chauds de Cisjordanie comme Hébron, où des dizaines de colons fortement gardés vivent dans une ville de dizaines de milliers de Palestiniens.

“Il y a certainement une peur pour la sécurité, d’abord et avant tout pour les Palestiniens sous cette occupation qui vont maintenant être sous un gouvernement qui promeut plus que jamais la haine et le racisme envers eux, et envers notre organisation et d’autres organisations et militants qui sont maintenant en une réalité où leur activité ici est délégitimée, aussi plus que jamais », a déclaré Givati.

Les Palestiniens étaient en grande partie hors de vue lorsque les groupes israéliens se sont affrontés.

Issa Amro, un militant palestinien à Hébron, a déclaré qu’il croyait que l’idéologie de la ligne dure de Ben-Gvir et d’autres se propagerait davantage dans la société israélienne. “Les colons ici célèbrent l’élection de leurs représentants fascistes au gouvernement”, a-t-il déclaré. “Ce qui se passe à Hébron se terminera à Tel-Aviv.”

Sam Mcneil, Associated Press