Les militants ont organisé une veillée aux chandelles en l’honneur de tous les chauffeurs-livreurs et travailleurs de chantier décédés lors de la pandémie de coronavirus devant le siège d’Uber à San Francisco mardi soir.

Des images publiées sur Twitter montrent un convoi de voitures garées devant les bureaux du géant de la technologie, y compris un camion avec un écran LED arborant les noms de tous les conducteurs décédés.

Nous avons une caravane de voitures qui arrivent à l’extérieur @Uber HQ, avec un énorme camion d’affichage LED affichant les noms des chauffeurs que nous avons perdus. Nous avons également construit un mémorial en l’honneur d’eux installé devant la porte d’entrée d’Uber. pic.twitter.com/QJq8Tr9d9k – Nous conduisons le progrès (@wedriveprogress) 23 décembre 2020

Le groupe de défense We Drive Progress a déclaré que la manifestation était, « Dans le cadre d’une journée internationale d’action attirant l’attention sur les problèmes de santé et de sécurité auxquels les employés des applications sont confrontés partout, et en particulier pendant Covid-19. »

Mekela lit maintenant la liste des noms des pilotes que nous avons perdus cette année. Bien que cette liste ne représente qu’une fraction du nombre réel, nous sommes ici ce soir pour rendre hommage aux utilisateurs d’applications du monde entier. Les employés d’applications sont unis et déterminés à poursuivre notre combat. Solidarité! pic.twitter.com/WlCcREGGm2 – Nous conduisons le progrès (@wedriveprogress) 23 décembre 2020

Un petit monument commémoratif sur le trottoir a également été créé, affichant les noms des conducteurs décédés et des travailleurs de concert qui ont perdu la vie tout au long de la pandémie à l’intérieur d’un cadre, accompagnés de fleurs et de bougies.

Selon certaines estimations, les chauffeurs-livreurs et les chauffeurs de covoiturage se classent à la septième place dans la liste des emplois les plus dangereux aux États-Unis, avec un taux de mortalité de 24,7 pour 100000 travailleurs à temps plein ou équivalent, soit 918 décès au total par an, selon les chiffres. du Bureau of Labor Statistics. Compte tenu de la dépendance aux accouchements tout au long de la pandémie, ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé pour 2020.

La mort du chauffeur d’Uber Khaled Zayyid, décédé des suites de complications d’une infection à Covid-19, a déclenché l’indignation en ligne et a suscité un débat féroce sur les droits des travailleurs en Californie et aux États-Unis en général. En vertu de la loi actuelle de l’État, les sociétés de concerts comme Uber et Lyft sont censées désigner les travailleurs au cœur de leur entreprise en tant qu’employés, mais parfois la règle est snobée pour réduire les coûts.

Après que la Californie a adopté l’initiative Proposition 22, Uber et Lyft sont désormais exemptés d’une loi du travail de l’État qui les aurait obligés à traiter les conducteurs comme des employés et à payer leurs avantages comme les soins de santé.

En Australie, par exemple, cinq décès par accouchement ont été signalés en deux mois, ce qui a incité le gouvernement à créer un groupe de travail pour enquêter sur la sécurité des travailleurs de l’économie.

Malgré la nature déjà précaire de l’économie des petits boulots, en particulier pendant la pandémie, les sociétés de covoiturage Uber et Lyft ont récemment annoncé des mesures visant à soutenir les personnes vulnérables lors de la vaccination de masse contre le coronavirus.

Lyft a annoncé 60 millions de trajets gratuits ou à prix réduit dans le cadre d’un « Campagne d’accès universel aux vaccins », lancé en partenariat avec JPMorgan Chase, la compagnie d’assurance Anthem Inc. et l’organisation à but non lucratif United Way, entre autres. Selon Lyft, quelque 15 millions d’Américains pourraient avoir du mal à atteindre leur centre de vaccination le plus proche.

Par ailleurs, Uber a annoncé 10 millions de trajets gratuits ou à prix réduit pour les travailleurs de la santé, les personnes âgées et d’autres personnes appartenant à des catégories vulnérables qui ont besoin d’aide pour « aidez à faire en sorte que le transport ne soit pas un obstacle à l’obtention du vaccin. »

Une recherche de l’American Hospital Association a révélé que 3,6 millions d’Américains manquent chaque année leurs rendez-vous médicaux en raison de problèmes de transport et de difficultés.

