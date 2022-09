MANILLE, Philippines (AP) – Des militants des droits de l’homme aux Philippines ont rejeté samedi la décision du président Ferdinand Marcos Jr. de proclamer l’anniversaire de son défunt père, un dictateur déchu, une fête spéciale dans leur province d’origine du nord.

Marcos Jr., qui a pris ses fonctions en juin après une victoire électorale écrasante, a autorisé lundi la déclaration du jour férié chômé dans la province d’Ilocos Norte pour les célébrations marquant le 105e anniversaire de naissance de son père homonyme. Le dictateur a été évincé lors d’une révolte pro-démocratie soutenue par l’armée en 1986.

“Il n’est que juste et approprié que les habitants de la province d’Ilocos Norte aient la possibilité de célébrer et de participer à l’occasion avec des cérémonies appropriées”, a déclaré la proclamation présidentielle, qui a été signée par le secrétaire exécutif de Marcos Jr. et publié sur Facebook.

Le prédécesseur de Marcos Jr., Rodrigo Duterte, avait également autorisé que l’anniversaire du défunt président soit célébré comme un jour férié à Ilocos Norte. Mais les militants des droits ont été particulièrement alarmés par les décisions du nouveau président qu’ils soupçonnent de vouloir blanchir l’image de son père et de la famille Marcos.

Satur Ocampo, qui a été arrêté en tant qu’insurgé communiste présumé dans les années 1970 et torturé sous la dictature de Marcos, a critiqué lors d’une conférence de presse en ligne la décision de Marcos Jr. de glorifier son père “alors que les victimes de la dictature n’ont même pas obtenu justice malgré notre campagne, les richesses pillées n’ont pas été restituées et il n’y a même pas le moindre signe d’excuses jusqu’à présent.

“Nous ne leur permettrons pas de s’en tirer comme ça”, a-t-il déclaré.

Gwendolyn Pimentel-Gana, une ancienne responsable de la Commission des droits de l’homme, a déclaré que la proclamation des vacances de Marcos Jr. était “une autre étape pour réviser l’histoire”. Son défunt père, un politicien de l’opposition, a été emprisonné après que Marcos ait placé les Philippines sous la loi martiale en 1972.

Les militants des droits ont annoncé lors de la conférence de presse une série de manifestations le 21 septembre pour marquer le 50e anniversaire de la déclaration de loi martiale de Marcos.

L’historien philippin Francis Gealogo a déclaré que la déclaration de vacances de Marcos Jr. était en contraste frappant avec les mesures prises par d’autres pays pour utiliser les sites historiques associés aux dictateurs comme un avertissement contre un régime tyrannique. Il a cité un marqueur de pierre à l’extérieur du lieu de naissance d’Adolf Hitler en Autriche qui promeut la démocratie, condamne le fascisme et rend hommage au nombre massif de ses victimes.

« Qu’est-ce qu’on célèbre ici ? » a demandé Gealogo. “C’est comme cracher sur l’histoire et la mémoire de ceux qui ont été victimes” de la dictature.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de Marcos Jr., mais ses principaux responsables ont cité sa victoire électorale du 9 mai comme le reflet de la confiance du peuple philippin en lui malgré les allégations contre son père et sa famille, que Marcos Jr. avait qualifiées de “mensonges”. .”

Les critiques disent qu’une campagne de médias sociaux bien financée pour redorer l’image des Marcos a aidé le retour politique étonnant de la famille.

L’aîné Marcos, sa famille et ses copains ont été conduits à l’exil américain après avoir été évincé par un soulèvement du «pouvoir du peuple» en 1986.

Il est mort à Hawaï en 1989 sans admettre aucun acte répréhensible au milieu d’allégations de pillage et d’atrocités contre les droits de l’homme. Un tribunal d’Hawaï l’a par la suite déclaré responsable de violations massives des droits humains et a accordé 2 milliards de dollars de sa succession pour indemniser plus de 9 000 Philippins qui avaient intenté une action en justice contre lui pour torture, incarcération, exécutions extrajudiciaires et disparitions.

The Associated Press