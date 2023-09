Des militants « occupent » un bureau au Congrès américain pour exiger des fonds (VIDEO)

Deux groupes ont protesté contre l’opposition républicaine au renouvellement d’un programme VIH-SIDA

La police du Capitole des États-Unis a arrêté sept militants qui « occupé » lundi matin, à l’entrée du bureau du président de la Chambre, Kevin McCarthy, exigeant que la majorité républicaine autorise à nouveau le PEPFAR, un programme mondial de lutte contre le VIH-SIDA qui expire à la fin du mois.

Plusieurs journalistes ont filmé des manifestants se donnant la main, se sont assis par terre dans le bureau du républicain californien et ont scandé « Passez le PEPFAR maintenant, McCarthy ! » encore et encore.

La police chargée de protéger le bâtiment a donné un avertissement poli aux manifestants, puis a attaché sept d’entre eux et les a emmenés. Un officier a déclaré à Politico qu’il pourrait être accusé de « incommodant » ce qui signifie gêner la circulation.

Les militants appartenaient aux branches « action directe » de deux groupes de défense, HousingWorks et HealthGAP.

Alyson Bancroft de HealthGAP a déclaré à Politico qu’ils avaient choisi McCarthy comme « cible stratégique » dans leurs efforts pour obtenir la réautorisation du PEPFAR.

« En ce qui concerne les réductions intérieures [to HIV funding] et l’échec jusqu’à présent à réautoriser le PEPFAR sous sa forme actuelle, nous constatons que les problèmes viennent du caucus républicain, nous avons donc besoin de leadership », dit-elle.

RUPTURE : Des militants occupent @SpeakerMcCarthyLe bureau du PEPFAR exige une réautorisation complète de 5 ans du PEPFAR, à laquelle certains R s’opposent. Contexte : https://t.co/nQVnCxPDE0 pic.twitter.com/wCZx4Z6wzu – Alice Miranda Ollstein (@AliceOllstein) 11 septembre 2023

PEPFAR signifie « Plan d’urgence du président pour la lutte contre le sida. » Il a été lancé par George W. Bush en 2003 et a été renouvelé depuis. En mai 2020, il avait consacré 90 milliards de dollars au traitement, à la prévention et à la recherche sur le VIH/SIDA, ce qui en faisait le plus grand programme de santé mondial avant Covid-19.

Certains républicains à la Chambre et au Sénat ont exprimé des objections à la réautorisation du programme dans le prochain projet de loi de dépenses, arguant qu’il soutenait indirectement la promotion de l’avortement à l’étranger. Les démocrates prétendent que ce n’est pas le cas et souhaitent que le programme se poursuive.

Plusieurs experts républicains ont également souligné que les médias ont traité le coup de lundi comme un plaidoyer normal et comme d’habitude, alors qu’une protestation républicaine contre les élections de 2020 a été qualifiée de « insurrection » et a donné lieu à des accusations criminelles contre plus de 1 100 personnes. Une personne qui n’était même pas au Capitole américain le 6 janvier a été condamnée la semaine dernière à 22 ans de prison pour « complot séditieux » pour faire obstacle à une procédure officielle.