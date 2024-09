Des militants nient l’attaque à la soupe contre les peintures Tournesol de Van Gogh

Trois partisans de Just Stop Oil ont nié les dommages criminels causés à deux tableaux de Van Gogh après que de la soupe leur ait été lancée.

Les peintures, les deux versions des Tournesols de Vincent Van Gogh, ont été ciblées vendredi à la National Gallery.

Quelques heures plus tôt, deux militants de Just Stop Oil avaient été emprisonnés pour avoir versé de la soupe sur des tournesols de l’artiste néerlandais en octobre 2022.

Stephen Simpson, 71 ans, et Mary Somerville, 77 ans, de Bradford, et Phillipa Green, 24 ans, de Penryn, Cornwall, ont plaidé non coupables de dommages criminels devant le tribunal de première instance de Westminster plus tôt.